Белгородца осудили на пять лет за призывы к насилию против должностных лиц

БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Суд приговорил 25-летнего жителя Белгорода к 5 годам заключения, который публиковал комментарии с призывами к посягательству на жизнь госслужащих и к вступлению в ряды "Легиона "Свобода России"* (признан в РФ террористической организацией и запрещен), сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.