Белгородца осудили на пять лет за призывы к насилию против должностных лиц

БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Суд приговорил 25-летнего жителя Белгорода к 5 годам заключения, который публиковал комментарии с призывами к посягательству на жизнь госслужащих и к вступлению в ряды "Легиона "Свобода России"* (признан в РФ террористической организацией и запрещен), сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.
"Вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина РФ, жителя города Белгорода, 2000 г.р., причастного к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и созданием учетных записей (аккаунтов) в социальных сетях… на срок 3 года", - говорится в сообщении УФСБ.
Как установило следствие, обвиняемый публиковал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к посягательству на жизнь должностных лиц органов власти. Также он размещал материалы, агитирующие за вступление в ряды украинской военизированной организации "Легион "Свобода России"*.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
*Организация, признанная террористической на территории РФ