Рейтинг@Mail.ru
Белгородца осудили на пять лет за призывы к насилию против должностных лиц - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 16.01.2026 (обновлено: 14:56 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/belgorod-2068318637.html
Белгородца осудили на пять лет за призывы к насилию против должностных лиц
Белгородца осудили на пять лет за призывы к насилию против должностных лиц - РИА Новости, 16.01.2026
Белгородца осудили на пять лет за призывы к насилию против должностных лиц
Суд приговорил 25-летнего жителя Белгорода к 5 годам заключения, который публиковал комментарии с призывами к посягательству на жизнь госслужащих и к вступлению РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:55:00+03:00
2026-01-16T14:56:00+03:00
происшествия
россия
белгород
белгородская область
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260116/akhmetov-2068301513.html
https://ria.ru/20260116/potoki-2068299982.html
россия
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгород, белгородская область, telegram
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородская область, Telegram
Белгородца осудили на пять лет за призывы к насилию против должностных лиц

Жителя Белгорода осудили на 5 лет за призывы к насилию против должностных лиц

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Суд приговорил 25-летнего жителя Белгорода к 5 годам заключения, который публиковал комментарии с призывами к посягательству на жизнь госслужащих и к вступлению в ряды "Легиона "Свобода России"* (признан в РФ террористической организацией и запрещен), сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.
"Вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина РФ, жителя города Белгорода, 2000 г.р., причастного к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и созданием учетных записей (аккаунтов) в социальных сетях… на срок 3 года", - говорится в сообщении УФСБ.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Суд в Париже отменил решение по иску Ахметова к России по активам в Крыму
Вчера, 13:36
Как установило следствие, обвиняемый публиковал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к посягательству на жизнь должностных лиц органов власти. Также он размещал материалы, агитирующие за вступление в ряды украинской военизированной организации "Легион "Свобода России"*.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
*Организация, признанная террористической на территории РФ
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Песков прокомментировал решение суда по подрывам "Северных потоков"
Вчера, 13:29
 
ПроисшествияРоссияБелгородБелгородская областьTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала