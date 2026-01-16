Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о проверке данных о насилии над петербурженкой на Кубани - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/bastrykin-2068434985.html
Бастрыкину доложат о проверке данных о насилии над петербурженкой на Кубани
Бастрыкину доложат о проверке данных о насилии над петербурженкой на Кубани - РИА Новости, 16.01.2026
Бастрыкину доложат о проверке данных о насилии над петербурженкой на Кубани
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке информации о том, что петербурженку насильно удерживают на Кубани, применяют к ней... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T23:15:00+03:00
2026-01-16T23:15:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
https://ria.ru/20260116/ingushetija-2068317996.html
https://ria.ru/20260114/ural-2067815296.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о проверке данных о насилии над петербурженкой на Кубани

Бастрыкину доложат о проверке информации о пытках петербурженки на Кубани

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке информации о том, что петербурженку насильно удерживают на Кубани, применяют к ней насилие, снимают это на камеру и транслируют в соцсетях, сообщили в ведомстве.
Telegram-канал Baza сообщил в среду, что треш-стримеры увезли петербурженку в Краснодар, где начали пытать и унижать ради донатов. Предположительно, девушка могла находиться под воздействием наркотиков. Как сообщали РИА Новости в ГУМВД России по Краснодарскому краю, сотрудники полиции Краснодара выясняют обстоятельства происходящего.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
СК завел дело об изнасиловании по заявлению сбежавшей из Ингушетии девушки
Вчера, 14:45
По данным ведомства, в СМИ опубликовано обращение председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной к председателю СК РФ с просьбой разобраться в ситуации с петербурженкой, в отношении которой совершаются противоправные действия.
"Сообщается, что девушку насильно удерживают в квартире, применяя к ней физическое насилие и фиксируя происходящее на камеру с последующей трансляцией в социальных сетях… Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки", - говорится в Telegram-канале СК России.
Управление СК России по Краснодарскому краю проводит проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьей 117 УК РФ (истязание), статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), уточнили в ведомстве.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
На Урале задержали осужденного за сексуальное насилие над школьницей
14 января, 14:26
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала