Бастрыкину доложат о проверке данных о насилии над петербурженкой на Кубани

КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке информации о том, что петербурженку насильно удерживают на Кубани, применяют к ней насилие, снимают это на камеру и транслируют в соцсетях, сообщили в ведомстве.

Telegram-канал Baza сообщил в среду, что треш-стримеры увезли петербурженку в Краснодар , где начали пытать и унижать ради донатов. Предположительно, девушка могла находиться под воздействием наркотиков. Как сообщали РИА Новости в ГУМВД России по Краснодарскому краю , сотрудники полиции Краснодара выясняют обстоятельства происходящего.

По данным ведомства, в СМИ опубликовано обращение председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной к председателю СК РФ с просьбой разобраться в ситуации с петербурженкой, в отношении которой совершаются противоправные действия.

"Сообщается, что девушку насильно удерживают в квартире, применяя к ней физическое насилие и фиксируя происходящее на камеру с последующей трансляцией в социальных сетях… Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки", - говорится в Telegram-канале СК России.