Бастрыкину доложат о проверке данных о насилии над петербурженкой на Кубани
Бастрыкину доложат о проверке данных о насилии над петербурженкой на Кубани - РИА Новости, 16.01.2026
Бастрыкину доложат о проверке данных о насилии над петербурженкой на Кубани
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке информации о том, что петербурженку насильно удерживают на Кубани, применяют к ней... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T23:15:00+03:00
2026-01-16T23:15:00+03:00
2026-01-16T23:15:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодарский край
происшествия, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о проверке данных о насилии над петербурженкой на Кубани
Бастрыкину доложат о проверке информации о пытках петербурженки на Кубани
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке информации о том, что петербурженку насильно удерживают на Кубани, применяют к ней насилие, снимают это на камеру и транслируют в соцсетях, сообщили в ведомстве.
Telegram-канал Baza сообщил в среду, что треш-стримеры увезли петербурженку в Краснодар
, где начали пытать и унижать ради донатов. Предположительно, девушка могла находиться под воздействием наркотиков. Как сообщали РИА Новости в ГУМВД России по Краснодарскому краю
, сотрудники полиции Краснодара выясняют обстоятельства происходящего.
По данным ведомства, в СМИ опубликовано обращение председателя комитета Госдумы
по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной
к председателю СК РФ
с просьбой разобраться в ситуации с петербурженкой, в отношении которой совершаются противоправные действия.
"Сообщается, что девушку насильно удерживают в квартире, применяя к ней физическое насилие и фиксируя происходящее на камеру с последующей трансляцией в социальных сетях… Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки", - говорится в Telegram-канале СК России.
Управление СК России по Краснодарскому краю проводит проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьей 117 УК РФ (истязание), статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), уточнили в ведомстве.