Банкира Галкина обвинили в выводе из России более 1,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Банкир Александр Галкин обвиняется в выводе из России более чем 1,5 миллиарда рублей по "молдавской" схеме, Савеловский районный суд Москвы приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении него, сообщили РИА Новости в суде.

"Савеловский районный суд Москвы 16 января приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Александровича Галкина, обвиняемого в создании преступного сообщества для совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере. По данным следствия, Галкин оказывал клиентам услуги по выводу денежных средств на счета в иностранных банках по так называемой "молдавской" схеме. Ущерб от преступления составил более 1,5 миллиарда рублей", - сказали в пресс-службе суда.

Санкции вменяемых банкиру статей УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, слушание дела проходит в закрытом режиме, следующее заседание по делу назначено на 23 января.

Согласно материалам, которые имеются в распоряжении агентства, Галкин в марте 2022 года был объявлен в международный розыск, в августе 2023 года решением суда в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Галкин, по данным "Коммерсанта", являлся совладельцем Смартбанка, другой акционер которого - Агустин Моралес-Эскомилье в июне 2023 года Савеловским судом Москвы был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за вывод из России более чем 1,6 миллиарда рублей по "молдавской схеме". В мае 2024 года Моралес-Эскомилье был еще осужден за растрату, и по совокупности наказаний его отправили в колонию на 16 лет.

Как было установлено в суде, владелец Смартбанка Моралес-Эскомилье с 30 июня по 14 августа 2013 года в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка , Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым , Львом Пахомовым перевел банковские деньги на счета нерезидента – Молдиндконбанка. Таким образом злоумышленникам удалось вывести из РФ более чем 1,6 миллиарда рублей.

Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, "обязательства по которому им полностью выполнены". Банкиру были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой.