Банкира Галкина обвинили в выводе из России более 1,5 миллиарда рублей
19:57 16.01.2026
Банкира Галкина обвинили в выводе из России более 1,5 миллиарда рублей
происшествия, россия, москва, кишинев, владимир плахотнюк, алексей соболев
Происшествия, Россия, Москва, Кишинев, Владимир Плахотнюк, Алексей Соболев
Правосудие. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Банкир Александр Галкин обвиняется в выводе из России более чем 1,5 миллиарда рублей по "молдавской" схеме, Савеловский районный суд Москвы приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении него, сообщили РИА Новости в суде.
"Савеловский районный суд Москвы 16 января приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Александровича Галкина, обвиняемого в создании преступного сообщества для совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере. По данным следствия, Галкин оказывал клиентам услуги по выводу денежных средств на счета в иностранных банках по так называемой "молдавской" схеме. Ущерб от преступления составил более 1,5 миллиарда рублей", - сказали в пресс-службе суда.
Санкции вменяемых банкиру статей УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, слушание дела проходит в закрытом режиме, следующее заседание по делу назначено на 23 января.
Согласно материалам, которые имеются в распоряжении агентства, Галкин в марте 2022 года был объявлен в международный розыск, в августе 2023 года решением суда в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Галкин, по данным "Коммерсанта", являлся совладельцем Смартбанка, другой акционер которого - Агустин Моралес-Эскомилье в июне 2023 года Савеловским судом Москвы был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за вывод из России более чем 1,6 миллиарда рублей по "молдавской схеме". В мае 2024 года Моралес-Эскомилье был еще осужден за растрату, и по совокупности наказаний его отправили в колонию на 16 лет.
Как было установлено в суде, владелец Смартбанка Моралес-Эскомилье с 30 июня по 14 августа 2013 года в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка, Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым перевел банковские деньги на счета нерезидента – Молдиндконбанка. Таким образом злоумышленникам удалось вывести из РФ более чем 1,6 миллиарда рублей.
Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, "обязательства по которому им полностью выполнены". Банкиру были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой.
По информации следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Moldindconbank (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон вместе с другим олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Александром Коркиным создали преступное сообщество "с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России". Впоследствии СМИ нарекли эту масштабную схему по выводу денег "молдавской".
Происшествия Россия Москва Кишинев Владимир Плахотнюк Алексей Соболев
 
 
