Суд рассмотрит иск ЦБ к Euroclear в закрытом режиме
Суд рассмотрит иск ЦБ к Euroclear в закрытом режиме - РИА Новости, 16.01.2026
Суд рассмотрит иск ЦБ к Euroclear в закрытом режиме
Арбитражный суд Москвы по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему...
2026-01-16T10:51:00+03:00
2026-01-16T10:51:00+03:00
2026-01-16T10:57:00+03:00
экономика
москва
россия
центральный банк рф (цб рф)
euroclear
эльвира набиуллина
москва
россия
экономика, москва, россия, центральный банк рф (цб рф), euroclear, эльвира набиуллина
Экономика, Москва, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Euroclear, Эльвира Набиуллина
Суд рассмотрит иск ЦБ к Euroclear в закрытом режиме
Суд в Москве рассмотрит иск ЦБ к Euroclear в закрытом режиме
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство Банка России удовлетворить, рассмотрение дела… провести в закрытом режиме", - огласила резолютивную часть определения суда судья Анна Петрухина.
Истец ранее заявил в суде, что материалы дела содержат банковскую тайну. "Материалы содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна... Учитывая беспрецедентную сумму иска, мы считаем, имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию", - сказал представитель ЦБ
.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
19 декабря также сообщила, что Банк России заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear
Центробанку РФ
был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.