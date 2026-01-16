Суд рассмотрит иск ЦБ к Euroclear в закрытом режиме

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.