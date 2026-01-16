Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит иск ЦБ к Euroclear в закрытом режиме
10:51 16.01.2026 (обновлено: 10:57 16.01.2026)
Суд рассмотрит иск ЦБ к Euroclear в закрытом режиме
экономика
москва
россия
центральный банк рф (цб рф)
euroclear
эльвира набиуллина
москва
россия
экономика, москва, россия, центральный банк рф (цб рф), euroclear, эльвира набиуллина
Экономика, Москва, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Euroclear, Эльвира Набиуллина
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank в арбитражном суде Москвы
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство Банка России удовлетворить, рассмотрение дела… провести в закрытом режиме", - огласила резолютивную часть определения суда судья Анна Петрухина.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
РИА Новости подсчитало доход Euroclear от заморозки российских активов
13 декабря 2025, 05:04
Истец ранее заявил в суде, что материалы дела содержат банковскую тайну. "Материалы содержат информацию, которая может быть квалифицирована как банковская тайна... Учитывая беспрецедентную сумму иска, мы считаем, имеются основания для перехода к закрытому судебному заседанию", - сказал представитель ЦБ.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 19 декабря также сообщила, что Банк России заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Исковое заявление поступило в суд 12 декабря. Банк России, комментируя иск, ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими
23 декабря 2025, 14:34
 
Экономика Москва Россия Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Euroclear Эльвира Набиуллина
 
 
