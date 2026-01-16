Балицкий рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 16 янв - РИА Новости. Украинские войска "сатанеют", обстреливая Запорожскую область, особенно сильно в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Обстрелов не стало меньше, наоборот, противник сатанеет, бьет по инфраструктуре. У нас в регионе сильные морозы, поэтому бьет по инфраструктуре: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике", - сказал Балицкий журналистам, отметив, что власти стараются оперативно устранять последствия обстрелов.
В четверг начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о наступлении войск российской группировки "Днепр" в направлении города Запорожье. Он отмечал, что освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское Запорожской области. В пятницу Минобороны РФ проинформировало об освобождении запорожского села Жовтневое.
Ранее Герасимов заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО.
