Балицкий рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 16.01.2026
Балицкий рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области
Балицкий рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области - РИА Новости, 16.01.2026
Балицкий рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области
Украинские войска "сатанеют", обстреливая Запорожскую область, особенно сильно в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре, сообщил... РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
запорожье
евгений балицкий
вооруженные силы сша
россия
запорожская область
запорожье
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожье, Евгений Балицкий, Вооруженные силы США
Балицкий рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области

Балицкий: ВСУ в морозы бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Евгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Евгений Балицкий. Архивное фото
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 16 янв - РИА Новости. Украинские войска "сатанеют", обстреливая Запорожскую область, особенно сильно в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Обстрелов не стало меньше, наоборот, противник сатанеет, бьет по инфраструктуре. У нас в регионе сильные морозы, поэтому бьет по инфраструктуре: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике", - сказал Балицкий журналистам, отметив, что власти стараются оперативно устранять последствия обстрелов.
В четверг начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о наступлении войск российской группировки "Днепр" в направлении города Запорожье. Он отмечал, что освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское Запорожской области. В пятницу Минобороны РФ проинформировало об освобождении запорожского села Жовтневое.
Ранее Герасимов заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Запорожская область
Запорожье
Евгений Балицкий
Вооруженные силы США
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала