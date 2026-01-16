Балицкий рассказал о подготовке коммунальных служб к работе в Гуляйполе

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 16 янв - РИА Новости. Коммунальные службы подготовлены для работы в запорожском городе Гуляйполе, освобожденном от ВСУ, к работе приступят после захода военной комендатуры и получения карты разминирования, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.