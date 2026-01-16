ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 16 янв - РИА Новости. Коммунальные службы подготовлены для работы в запорожском городе Гуляйполе, освобожденном от ВСУ, к работе приступят после захода военной комендатуры и получения карты разминирования, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Коммунальные службы полностью подготовлены. После того, как зайдет военная комендатура, потом зайдет гражданская администрация. Мы не заходим, пока нет карты разминирования", - сказал Балицкий журналистам.
Минобороны 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
