09:15 16.01.2026
Столичные проекты отмечены на выставке инноваций в Таиланде
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Цифровые проекты, созданные департаментом экономической политики и развития города Москвы, были отмечены наградами в рамках выставки интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx-2026, она проводилась в столице Таиланда Бангкоке, рассказала заместитель столичного мэра, глава департамента Мария Багреева.
Так, золотую медаль в номинации "Робототехника, электроника, автоматизация, интернет вещей и программное обеспечение" получила "Система предотвращения нарушений при осуществлении закупок". Багреева подчеркнула, что этот инструмент контролирует проведение закупки на всех этапах. Таким образом, риски при процедуре уменьшаются, а сами закупки становятся более прозрачными. При этом в экосистеме применяются механизмы на базе моделей искусственного интеллекта. Цифровой инструмент также отметили наградами в инновационной сфере и отрасли ИТ Гонконга, Японии и Сингапура.
Золотую медаль на выставке получили и создатели калькулятора расчета укрупненных показателей стоимости строительства. Они стали победителями в номинации "Строительство, гражданская инженерия и архитектура". Заместитель мэра рассказала, что благодаря этому калькулятору государственные заказчики могут точнее продумывать затраты на строительство объектов и оптимизировать бюджетные расходы.
На выставке была отмечена и платформа "Тело. Дух. Разум", которую создали для сотрудников комплекса экономической политики столичного правительства. В рамках платформы проводятся спортивные и развлекательные программы, образовательные мероприятия и другие проекты. Как отметила Багреева, в эту программу входят мероприятия, благодаря которым у сотрудников и их семей есть возможность развиваться и приобретать положительные эмоции и на работе, и за ее пределами. Платформа "Тело. Дух. Разум" получила серебряную медаль в номинации "Образовательные, офисные, бытовые инструменты и спорт". Также ее отметили спецпремией во Всемирной ассоциации женщин-изобретателей и предпринимателей, а также грамотой Минздрава Малайзии.
"Столица активно внедряет цифровые технологии во все сферы жизни города. Достижения Москвы в этой области регулярно получают высокую оценку со стороны международного экспертного сообщества", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.
Заместитель столичного мэра подчеркнула: отмеченные проекты являются яркими примерами применения новейших технологий для решения городских задач.
Инновационная выставка IPITEx проходит в Бангкоке с 1995 года. В 2026 году на ней показали 883 проекта, которые представляли 24 страны.
Ранее Багреева рассказала, что столичная Единая автоматизированная информационная система торгов (ЕАИСТ) получила премию ComNews Awards в номинации "Лучшее региональное цифровое решение в государственных закупках".
