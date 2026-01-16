Рейтинг@Mail.ru
02:40 16.01.2026
Аналитики рассказали, какие траты ожидают россиян сразу после покупки авто
Аналитики рассказали, какие траты ожидают россиян сразу после покупки авто
Сразу после покупки новой машины автолюбителей ожидает целый ряд расходов от постановки транспортного средства на учет и оформления страховки до покупки... РИА Новости, 16.01.2026
авто, москва, россия, авито, гибдд мвд рф, осаго, lada vesta
Авто, Москва, Россия, Авито, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО, Lada Vesta
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сразу после покупки новой машины автолюбителей ожидает целый ряд расходов от постановки транспортного средства на учет и оформления страховки до покупки аксессуаров и аптечки, рассказали РИА Новости эксперты "Авито" и страховой компании "Согласие".
"После подписания договора и акта приема-передачи вы становитесь собственником автомобиля, который необходимо сразу же поставить на учет. По действующим правилам на регистрацию машины отводится 10 календарных дней – за это время нужно подать заявление, подготовить комплект документов и получить номера в ГИБДД", - сообщают эксперты.
Московский автомобильный завод Москвич - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В России резко подешевел "Москвич 3"
7 апреля 2025, 14:19
Уточняется, что при регистрации нужно отдельно оплатить госпошлину за выдачу номеров в размере трех тысяч рублей, а также свидетельства о регистрации (СТС) – 1,5 тысячи рублей.
Помимо этого, в течение десяти дней после подписания договора купли-продажи нужно оформить полис ОСАГО, стоимость которого может варьироваться в зависимости от мощности двигателя, региона регистрации, возраста и стажа водителя, а также истории его безаварийного вождения.
Например, в страховой компании "Согласие" для нового автомобиля 2025 года, застрахованного в Москве 35-летним водителем с 15-летним стажем и без аварий, полис ОСАГО будет стоить 7 тысяч рублей для Lada Vesta, 8,2 тысячи рублей для Haval Jolion и 9,4 тысячи рублей для Geely Monjaro.
Для поездок зимой необходимо приобрести дополнительный комплект зимних шин. Наиболее популярными в России являются шипованные шины, а стоимость их комплекта составляет в среднем от 12 до 23 тысяч рублей в зависимости от марки и модели автомобиля. В качестве альтернативы также можно рассмотреть б/у шины, которые стоят на 30-40% дешевле.
Машины - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Автоэксперт рассказал, какие машины сложно продать на вторичке
19 октября 2025, 02:15
Каждому автолюбителю понадобится хотя бы минимальный дорожный набор, состоящий из аптечки, огнетушителя, знака аварийной парковки и светоотражающего жилета. В готовом виде такой комплект можно приобрести за 1-3 тысячи рублей.
Полезными аксессуарами эксперты считают коврики для защиты салона и поддон в багажник (2-4 тысячи за комплект), домкрат (1-3 тысячи рублей) и автомобильный компрессор (2-5 тысяч рублей). Чтобы вытащить машину из грязи пригодится буксировочный трос, цена которого варьируется от 400 до 1500 рублей.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Дилер назвал пять новых автомобилей, доступных за два-три миллиона рублей
16 ноября 2025, 11:59
 
