В Алтайском крае загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 16.01.2026
10:57 16.01.2026 (обновлено: 11:02 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/avtobus-2068255583.html
В Алтайском крае загорелся автобус с пассажирами
В Алтайском крае загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 16.01.2026
В Алтайском крае загорелся автобус с пассажирами
Автобус маршрутом Рубцовск - Барнаул, в котором находились два водителя и 22 пассажира, загорелся в сильный мороз на трассе в Алтайском крае, обошлось без... РИА Новости, 16.01.2026
происшествия
рубцовск
барнаул
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, рубцовск, барнаул, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рубцовск, Барнаул, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Алтайском крае загорелся автобус с пассажирами

В Алтайском крае загорелся автобус с 22 пассажирами

© Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краюСотрудники МЧС ликвидируют возгорание автобуса на трассе в Алтайском крае
Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание автобуса на трассе в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краю
Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание автобуса на трассе в Алтайском крае
БАРНАУЛ, 16 ян - РИА Новости. Автобус маршрутом Рубцовск - Барнаул, в котором находились два водителя и 22 пассажира, загорелся в сильный мороз на трассе в Алтайском крае, обошлось без пострадавших, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
"В Топчихинском районе на 97 километре федеральной автомобильной дороги А-321 произошло возгорание автобуса (маршрут Рубцовск - Барнаул). В работе по ликвидации огня были задействованы четверо пожарных на двух автоцистернах. В автобусе находилось 22 человека и два водителя, вышли самостоятельно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что пятерых пассажиров автобуса и обоих водителей доставили в кафе для обогрева, остальные отправились попутным транспортом до места назначения.
По информации ведомства, предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства, из-за чего возникло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Спасатели напомнили, что в сильные морозы осложняется обстановка на дорогах, и призвали водителей следить за исправностью машин и отложить дальние выезды.
В Алтайский край пришли крещенские морозы. На пятницу синоптики прогнозировали температуру ниже 30 градусов мороза, в субботу обещают до минус 44.
ПроисшествияРубцовскБарнаулАлтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
