В Алтайском крае загорелся автобус с пассажирами

БАРНАУЛ, 16 ян - РИА Новости. Автобус маршрутом Рубцовск - Барнаул, в котором находились два водителя и 22 пассажира, загорелся в сильный мороз на трассе в Алтайском крае, обошлось без пострадавших, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
"В Топчихинском районе на 97 километре федеральной автомобильной дороги А-321 произошло возгорание автобуса (маршрут Рубцовск - Барнаул). В работе по ликвидации огня были задействованы четверо пожарных на двух автоцистернах. В автобусе находилось 22 человека и два водителя, вышли самостоятельно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что пятерых пассажиров автобуса и обоих водителей доставили в кафе для обогрева, остальные отправились попутным транспортом до места назначения.
По информации ведомства, предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства, из-за чего возникло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Спасатели напомнили, что в сильные морозы осложняется обстановка на дорогах, и призвали водителей следить за исправностью машин и отложить дальние выезды.
В Алтайский край пришли крещенские морозы. На пятницу синоптики прогнозировали температуру ниже 30 градусов мороза, в субботу обещают до минус 44.
