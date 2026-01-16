https://ria.ru/20260116/ataka-2068278965.html
Житель Херсонской области погиб при атаке ВСУ
Житель Херсонской области погиб при атаке ВСУ - РИА Новости, 16.01.2026
Житель Херсонской области погиб при атаке ВСУ
Мужчина 1941 года рождения погиб в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:18:00+03:00
2026-01-16T12:18:00+03:00
2026-01-16T12:27:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Сальдо
Житель Херсонской области погиб при атаке ВСУ
Житель Херсонской области погиб при атаке БПЛА ВСУ