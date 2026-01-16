https://ria.ru/20260116/ataka-2068222042.html
В Ростовской области отразили воздушную атаку
В Ростовской области отразили воздушную атаку - РИА Новости, 16.01.2026
В Ростовской области отразили воздушную атаку
Воздушная атака отражена в шести районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T06:39:00+03:00
2026-01-16T06:39:00+03:00
2026-01-16T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили воздушную атаку
Слюсарь: в шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Воздушная атака отражена в шести районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил
губернатор Юрий Слюсарь.
"Накануне вечером с 20.30 мск, минувшей ночью и сегодня утром в Ростовской области отражена воздушная атака в шести районах - Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском, Каменском", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.