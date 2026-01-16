Рейтинг@Mail.ru
15:13 16.01.2026 (обновлено: 15:22 16.01.2026)
Медведев: 422 тысячи человек заключили контракты о военной службе за год
Медведев: 422 тысячи человек заключили контракты о военной службе за год
Более 422 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы по итогам 2025 года, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 16.01.2026
Медведев: 422 тысячи человек заключили контракты о военной службе за год

Медведев: свыше 422 тыс человек заключили контракты о службе в ВС РФ в 2025 г

© РИА Новости / Алексей Майшев
Военный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военный билет. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 422 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы по итогам 2025 года, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Медведев провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем. Видеозапись зампред Совбеза опубликовал с канале на платформе Max.
"Два слова еще раз об итогах предыдущего года: та задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим, она выполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. Это такие уже окончательные данные, которыми мы располагаем", - сказал Медведев.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Медведев: 32 тысячи человек заключили контракт с ВС России как добровольцы
© 2026 МИА «Россия сегодня»
