Медведев: 422 тысячи человек заключили контракты о военной службе за год
Медведев: 422 тысячи человек заключили контракты о военной службе за год - РИА Новости, 16.01.2026
Медведев: 422 тысячи человек заключили контракты о военной службе за год
Более 422 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы по итогам 2025 года, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 16.01.2026
россия
Медведев: 422 тысячи человек заключили контракты о военной службе за год
Медведев: свыше 422 тыс человек заключили контракты о службе в ВС РФ в 2025 г