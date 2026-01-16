Медведев: 422 тысячи человек заключили контракты о военной службе за год

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 422 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы по итогам 2025 года, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Два слова еще раз об итогах предыдущего года: та задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим, она выполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. Это такие уже окончательные данные, которыми мы располагаем", - сказал Медведев.