Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Карапетяну, сообщил адвокат

ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Следователи в Армении подали в суд ходатайство о продлении домашнего ареста предпринимателю Самвелу Карапетяну, заседание суда состоится в пятницу, сообщил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.
Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Решением суда 30 декабря того же года мера пресечения Карапетяну была изменена с заключения под стражу на домашний арест. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
"Следственный орган подал ходатайство о продлении домашнего ареста. Заседание назначено сегодня в антикоррупционном суде на 16.00 (15.00 мск). Самвел Карапетян не будет участвовать в сегодняшнем судебном заседании", - написал Вардеванян в соцсети Facebook*.
При этом он напомнил, что в пятницу будет оглашено решение апелляционного суда по ходатайству прокуратуры о замене домашнего ареста на заключение Карапетяна под стражу.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
