Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Карапетяну, сообщил адвокат

ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Следователи в Армении подали в суд ходатайство о продлении домашнего ареста предпринимателю Самвелу Карапетяну, заседание суда состоится в пятницу, сообщил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.

При этом он напомнил, что в пятницу будет оглашено решение апелляционного суда по ходатайству прокуратуры о замене домашнего ареста на заключение Карапетяна под стражу.