В АТП сообщили о возможных совместных проектах России и США
В АТП сообщили о возможных совместных проектах России и США - РИА Новости, 16.01.2026
В АТП сообщили о возможных совместных проектах России и США
Первые совместные проекты после нормализаций отношений России и США могут быть запущены в Арктике, сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T01:10:00+03:00
2026-01-16T01:10:00+03:00
2026-01-16T01:10:00+03:00
в мире
россия
арктика
сша
россия
арктика
сша
В АТП сообщили о возможных совместных проектах России и США
Эйджи: первые совместные проекты России и США могут быть запущены в Арктике