16.01.2026

В АТП сообщили о возможных совместных проектах России и США
01:10 16.01.2026
В АТП сообщили о возможных совместных проектах России и США
В АТП сообщили о возможных совместных проектах России и США - РИА Новости, 16.01.2026
В АТП сообщили о возможных совместных проектах России и США
Первые совместные проекты после нормализаций отношений России и США могут быть запущены в Арктике, сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт... РИА Новости, 16.01.2026
2026
В АТП сообщили о возможных совместных проектах России и США

Эйджи: первые совместные проекты России и США могут быть запущены в Арктике

© РИА Новости / Валерий Ярмоленко Арктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Валерий Ярмоленко
Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первые совместные проекты после нормализаций отношений России и США могут быть запущены в Арктике, сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.
"Мы не исключаем, что после нормализации межгосударственных отношений именно в Арктике запустятся первые совместные российско-американские проекты. Как мы знаем из СМИ, российские представители уже обсуждали подобные идеи со своими американскими коллегами", - сказал он газете "Известия".
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев
20 декабря 2025, 18:26
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
