В Архангельской области арестовали двух подозреваемых в краже патронов

По версии следствия, в 2023-2025 годах подозреваемые, используя служебное положение, присвоили более 7,5 тысяч патронов, предназначенных для лиц, проходящих курс подготовки для участия в СВО. Правоохранители в доме родственника одного из подозреваемых изъяли похищенные боеприпасы.