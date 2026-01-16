Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области арестовали двух подозреваемых в краже патронов
14:41 16.01.2026
В Архангельской области арестовали двух подозреваемых в краже патронов
В Архангельской области арестовали двух подозреваемых в краже патронов
Двоих инструкторов по стрельбе, подозреваемых в хищении 7,5 тысяч патронов, предназначенных для будущих бойцов СВО, арестовали в Архангельской области, сообщает РИА Новости, 16.01.2026
В Архангельской области арестовали двух подозреваемых в краже патронов

В Архангельске двух инструкторов подозревают в краже патронов для бойцов СВО

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Двоих инструкторов по стрельбе, подозреваемых в хищении 7,5 тысяч патронов, предназначенных для будущих бойцов СВО, арестовали в Архангельской области, сообщает СК РФ.
Архангельской области двое жителей областного центра подозреваются в хищении боеприпасов… Возбуждено уголовное дело в отношении двух инструкторов по стрельбе негосударственного образовательного частного учреждения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "а, в" части 3 статьи 226 УК РФ (хищение боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения)", - говорится в Telegram-канале СК.
По версии следствия, в 2023-2025 годах подозреваемые, используя служебное положение, присвоили более 7,5 тысяч патронов, предназначенных для лиц, проходящих курс подготовки для участия в СВО. Правоохранители в доме родственника одного из подозреваемых изъяли похищенные боеприпасы.
"Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
