https://ria.ru/20260116/arkhangelsk-2068317168.html
В Архангельской области арестовали двух подозреваемых в краже патронов
В Архангельской области арестовали двух подозреваемых в краже патронов - РИА Новости, 16.01.2026
В Архангельской области арестовали двух подозреваемых в краже патронов
Двоих инструкторов по стрельбе, подозреваемых в хищении 7,5 тысяч патронов, предназначенных для будущих бойцов СВО, арестовали в Архангельской области, сообщает РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:41:00+03:00
2026-01-16T14:41:00+03:00
2026-01-16T14:41:00+03:00
происшествия
архангельская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20260114/svo-2067745395.html
архангельская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Архангельской области арестовали двух подозреваемых в краже патронов
В Архангельске двух инструкторов подозревают в краже патронов для бойцов СВО
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Двоих инструкторов по стрельбе, подозреваемых в хищении 7,5 тысяч патронов, предназначенных для будущих бойцов СВО, арестовали в Архангельской области, сообщает
СК РФ.
"В Архангельской области
двое жителей областного центра подозреваются в хищении боеприпасов… Возбуждено уголовное дело в отношении двух инструкторов по стрельбе негосударственного образовательного частного учреждения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "а, в" части 3 статьи 226 УК РФ
(хищение боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения)", - говорится в Telegram-канале СК
.
По версии следствия, в 2023-2025 годах подозреваемые, используя служебное положение, присвоили более 7,5 тысяч патронов, предназначенных для лиц, проходящих курс подготовки для участия в СВО. Правоохранители в доме родственника одного из подозреваемых изъяли похищенные боеприпасы.
"Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.