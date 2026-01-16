Рейтинг@Mail.ru
В Архангельске будут судить гинеколога после смерти пациентки
15:55 16.01.2026
В Архангельске будут судить гинеколога после смерти пациентки
В Архангельске будут судить гинеколога после смерти пациентки - РИА Новости, 16.01.2026
В Архангельске будут судить гинеколога после смерти пациентки
Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели пациентки частной медицинской клиники, врач которой поставил... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:55:00+03:00
2026-01-16T15:55:00+03:00
происшествия, архангельск, россия, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Архангельск, Россия, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
В Архангельске будут судить гинеколога после смерти пациентки

В Архангельске гинеколога частной клиники будут судить после смерти пациентки

© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели пациентки частной медицинской клиники, врач которой поставил неправильный диагноз и не направил в больницу на операцию, сообщили в ведомстве.
Как считает следствие, обвиняемая – акушер-гинеколог частной клиники в декабре 2024 года приняла пациентку, но не назначила необходимую диагностику для исключения патологий, не установила правильный диагноз и не вызвала скорую помощь, чтобы женщину доставили в специализированное учреждение здравоохранения для проведения хирургического лечения. Вместо этого врач убедила потерпевшую в правильности установленного диагноза, назначила и провела медикаментозное лечение пациентки, после чего отпустила ее домой. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Архангельске врача осудили из-за смерти пациентки после МРТ
14 января, 16:22
"Допущенные врачом нарушения оказания медицинской помощи привели к прогрессированию заболевания, вследствие чего 2 января 2025 года наступила смерть потерпевшей", - говорится в сообщении.
Вину в совершении преступления обвиняемая не признала.
Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Архангельска.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Москве после процедур в частной клинике умерла женщина
4 января, 22:10
 
