В Архангельске будут судить гинеколога после смерти пациентки

МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели пациентки частной медицинской клиники, врач которой поставил неправильный диагноз и не направил в больницу на операцию, сообщили в ведомстве.
Как считает следствие, обвиняемая – акушер-гинеколог частной клиники в декабре 2024 года приняла пациентку, но не назначила необходимую диагностику для исключения патологий, не установила правильный диагноз и не вызвала скорую помощь, чтобы женщину доставили в специализированное учреждение здравоохранения для проведения хирургического лечения. Вместо этого врач убедила потерпевшую в правильности установленного диагноза, назначила и провела медикаментозное лечение пациентки, после чего отпустила ее домой. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
"Допущенные врачом нарушения оказания медицинской помощи привели к прогрессированию заболевания, вследствие чего 2 января 2025 года наступила смерть потерпевшей", - говорится в сообщении.
Вину в совершении преступления обвиняемая не признала.
Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Архангельска.
