https://ria.ru/20260116/anokhin-2068301392.html
Анохин: кадровая программа для бойцов СВО продолжит работу на Смоленщине
Анохин: кадровая программа для бойцов СВО продолжит работу на Смоленщине - РИА Новости, 16.01.2026
Анохин: кадровая программа для бойцов СВО продолжит работу на Смоленщине
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Реализация образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" продолжится в 2026 году, следующий обучающий модуль пройдет... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:36:00+03:00
2026-01-16T13:36:00+03:00
2026-01-16T13:36:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
https://ria.ru/20260115/anokhin-2068173795.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: кадровая программа для бойцов СВО продолжит работу на Смоленщине
Анохин: программа "Герои СВОего времени. Смоленск" продолжит работу в 2026 году
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Реализация образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" продолжится в 2026 году, следующий обучающий модуль пройдет с 13 по 22 февраля, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он подчеркнул, что проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа участников специальной военной операции. Анохин подчеркнул, что курсанты уже прошли два обучающих модуля.
"Сейчас участники программы приступили к новому этапу стажировок, которые теперь организованы и на новых площадках для получения более широкого практического опыта. Также бойцы продолжают проходить онлайн-курсы и работают со своими наставниками и экспертами по личностно-профессиональному развитию", – написал в своем телеграм-канале губернатор региона.
Анохин отметил, что военнослужащие продолжат обучаться в рамках проекта до июня 2026 года.
"После успешной защиты дипломов выпускникам будут предложены места для трудоустройства", – заявил глава региона.