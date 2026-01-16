Анохин: кадровая программа для бойцов СВО продолжит работу на Смоленщине

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Реализация образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" продолжится в 2026 году, следующий обучающий модуль пройдет с 13 по 22 февраля, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Он подчеркнул, что проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа участников специальной военной операции. Анохин подчеркнул, что курсанты уже прошли два обучающих модуля.

"Сейчас участники программы приступили к новому этапу стажировок, которые теперь организованы и на новых площадках для получения более широкого практического опыта. Также бойцы продолжают проходить онлайн-курсы и работают со своими наставниками и экспертами по личностно-профессиональному развитию", – написал в своем телеграм-канале губернатор региона.

Анохин отметил, что военнослужащие продолжат обучаться в рамках проекта до июня 2026 года.