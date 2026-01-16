Рейтинг@Mail.ru
Школьник построил пятиметрового снеговика в Алтайском крае
Хорошие новости
 
12:41 16.01.2026
Школьник построил пятиметрового снеговика в Алтайском крае
Тринадцатилетний школьник из алтайского села построил пятиметрового снеговика, работа заняла полмесяца, рассказала РИА Новости бабушка мальчика Татьяна
хорошие новости
алтайский край
общество
алтайский край
Школьник построил пятиметрового снеговика в Алтайском крае

В Алтайском крае 13-летний школьник построил пятиметрового снеговика

Снеговик в селе Краснознаменка Курьинского района
© Фото : районная газета Курьинского района "Патриот Алтая"
Снеговик в селе Краснознаменка Курьинского района
БАРНАУЛ, 16 ян - РИА Новости. Тринадцатилетний школьник из алтайского села построил пятиметрового снеговика, работа заняла полмесяца, рассказала РИА Новости бабушка мальчика Татьяна Слепцова.
"Моему внуку Саше Слепцову 13 лет, снеговика высотой пять метров он построил сам. Он уже второй год строит большого снеговика. В этом году он с каким-то мальчишкой поспорил из другого села, кто больше сделает, но не знаю, тот делал или нет, не слышно", - рассказывает бабушка.
Гигантский снеговик появился на участке семьи Слепцовых в селе Краснознаменка Курьинского района. По словам бабушки, внуку в строительстве помогал его отец, сотрудник местного совхоза.
"Саша строил снеговика, наверное, полмесяца. Каждый день, как придет со школы. Отец сделал, сбил ему лестницу, без лестницы не построишь такого снеговика. Украшали его красками, рисовали элементы на картоне. Людям очень нравится, идут, смотрят, фотографируются", - отметила Слепцова.
Бабушка рассказала, что очень гордится внуком и надеется, что он снова удивит всех в будущем году.
