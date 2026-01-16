Суд в Париже отменил решение по иску Ахметова к России по активам в Крыму

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа принял решение в пользу России по иску украинского предпринимателя Рината Ахметова из-за активов в Крыму, сообщила Генпрокуратура.
"По требованию Генеральной прокуратуры Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году международным арбитражем при Постоянной палате третейского суда (город Гаага, Нидерланды). Речь идет о признании юрисдикции арбитража на рассмотрение требований украинского предпринимателя Рината Ахметова и подконтрольных ему компаний к Российской Федерации в связи с якобы имевшей место экспроприацией его активов на территории Крыма в 2014-м", — рассказали в пресс-службе.
Французский суд поддержал доводы Москвы о том, что состав арбитража сформировали неправомерно. Коллегия согласилась, что высказывания главы третейского суда Зигфрида Эльсинга в поддержку Украины были несовместимы с участием в разрешении спора.
В Генпрокуратуре добавили, что продолжат возражать против исков Ахметова и других граждан Украины в адрес России в международном арбитраже.
В 2018 году Ахметов подавал в суд в Гааге иск о компенсации за энергетические объекты в Крыму, а в 2022-м — обращался в ЕСПЧ с перечнем активов, потерянных в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия вышла из-под его юрисдикции.
Как отмечал глава крымского парламента Владимир Константинов, украинские олигархи до последнего цеплялись за активы на полуострове и пытались прятать их через подставные юридические лица. Все средства от продажи этого имущества идут на нужды участников СВО и модернизацию инфраструктуры Крыма.
