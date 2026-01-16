Рейтинг@Mail.ru
Суд в Париже отменил решение по иску Ахметова к России по активам в Крыму - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 16.01.2026 (обновлено: 04:07 17.01.2026)
https://ria.ru/20260116/akhmetov-2068301513.html
Суд в Париже отменил решение по иску Ахметова к России по активам в Крыму
Суд в Париже отменил решение по иску Ахметова к России по активам в Крыму - РИА Новости, 17.01.2026
Суд в Париже отменил решение по иску Ахметова к России по активам в Крыму
Апелляционный суд Парижа принял решение в пользу России по иску украинского предпринимателя Рината Ахметова из-за активов в Крыму, сообщила Генпрокуратура. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-16T13:36:00+03:00
2026-01-17T04:07:00+03:00
в мире
россия
париж
гаага
ринат ахметов
генеральная прокуратура рф
республика крым
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102657/99/1026579916_0:0:2347:1321_1920x0_80_0_0_b51c2b6ce9bb99ba1138398d9239c9f4.jpg
https://ria.ru/20260116/saldo-2068205318.html
https://ria.ru/20251224/krym-2064238603.html
https://ria.ru/20251216/krym-2062293951.html
россия
париж
гаага
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102657/99/1026579916_2:0:2270:1701_1920x0_80_0_0_c606ac1dae651dc726b674f26595bd7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, париж, гаага, ринат ахметов, генеральная прокуратура рф, республика крым, дмитрий песков, владимир константинов, европейский суд по правам человека (еспч), постоянная палата третейского суда
В мире, Россия, Париж, Гаага, Ринат Ахметов, Генеральная прокуратура РФ, Республика Крым, Дмитрий Песков, Владимир Константинов, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Постоянная палата третейского суда
Суд в Париже отменил решение по иску Ахметова к России по активам в Крыму

Суд в Париже принял решение в пользу РФ по иску Ахметова из-за активов в Крыму

© РИА Новости / Ирина Александрова | Перейти в медиабанкУкраинский бизнесмен Ринат Ахметов
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Ирина Александрова
Перейти в медиабанк
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа принял решение в пользу России по иску украинского предпринимателя Рината Ахметова из-за активов в Крыму, сообщила Генпрокуратура.
"По требованию Генеральной прокуратуры Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году международным арбитражем при Постоянной палате третейского суда (город Гаага, Нидерланды). Речь идет о признании юрисдикции арбитража на рассмотрение требований украинского предпринимателя Рината Ахметова и подконтрольных ему компаний к Российской Федерации в связи с якобы имевшей место экспроприацией его активов на территории Крыма в 2014-м", — рассказали в пресс-службе.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью Международной медиагруппе Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России
Вчера, 02:21
Французский суд поддержал доводы Москвы о том, что состав арбитража сформировали неправомерно. Коллегия согласилась, что высказывания главы третейского суда Зигфрида Эльсинга в поддержку Украины были несовместимы с участием в разрешении спора.
В Генпрокуратуре добавили, что продолжат возражать против исков Ахметова и других граждан Украины в адрес России в международном арбитраже.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Под национализацию в Крыму попали активы около 500 физических и юрлиц
24 декабря 2025, 08:29
В 2018 году Ахметов подавал в суд в Гааге иск о компенсации за энергетические объекты в Крыму, а в 2022-м — обращался в ЕСПЧ с перечнем активов, потерянных в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия вышла из-под его юрисдикции.
Как отмечал глава крымского парламента Владимир Константинов, украинские олигархи до последнего цеплялись за активы на полуострове и пытались прятать их через подставные юридические лица. Все средства от продажи этого имущества идут на нужды участников СВО и модернизацию инфраструктуры Крыма.
Суд - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Крыму национализировали имущество экс-депутата Рады
16 декабря 2025, 09:47
 
В миреРоссияПарижГаагаРинат АхметовГенеральная прокуратура РФРеспублика КрымДмитрий ПесковВладимир КонстантиновЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Постоянная палата третейского суда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала