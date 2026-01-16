Малый агробизнес Чувашии получит не менее 35 грантов и 10 субсидий

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В этом году малому агробизнесу Чувашии выделят не менее 35 грантов и 10 субсидий, 18 из которых с участием федерального бюджета, 17 — за счет средств региона, сообщает пресс-служба правительства республики.

Общий объем финансирования составит около 400 миллионов рублей. Из них 247 миллионов рублей будут направлены на меры поддержки с софинансированием из федерального бюджета: 207 миллионов — на гранты и 40 миллионов — на субсидии сельскохозяйственным кооперативам.

Еще 150 миллионов рублей выделят в рамках регионального механизма полностью за счет бюджета Чувашии. Эти средства предназначены для грантовой программы "Перспектива".

При этом с 2026 года изменится формат грантовой поддержки — это связано с новыми требованиями на федеральном уровне. Субсидии по направлениям "Агростартап" и на развитие семейных ферм будут объединены в один грант на развитие фермерских хозяйств. Аналогично объединятся гранты для действующих и начинающих кооперативов. Кроме того, будет введен новый грант на развитие малых сельских пекарен. В этом году пока предусмотрен один грант в размере до 5 миллионов рублей на приобретение оборудования. В дальнейшем объем финансирования по этому направлению может быть увеличен при наличии заинтересованности.

Также в текущем году министерство сельского хозяйства Чувашии продолжит помогать участникам специальной военной операции (СВО). На открытие собственного дела в сельском хозяйстве для ветеранов СВО предусмотрено не менее трех грантов "Агромотиватор".