https://ria.ru/20260116/agrobiznes-2068303874.html
Малый агробизнес Чувашии получит не менее 35 грантов и 10 субсидий
Малый агробизнес Чувашии получит не менее 35 грантов и 10 субсидий - РИА Новости, 16.01.2026
Малый агробизнес Чувашии получит не менее 35 грантов и 10 субсидий
В этом году малому агробизнесу Чувашии выделят не менее 35 грантов и 10 субсидий, 18 из которых с участием федерального бюджета, 17 — за счет средств региона,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:45:00+03:00
2026-01-16T13:45:00+03:00
2026-01-16T13:45:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926840094_0:228:3077:1959_1920x0_80_0_0_99555421d281944a70cdbb60efbd240d.jpg
https://ria.ru/20260116/biznes-2068281033.html
https://ria.ru/20260116/gospodderzhka-2068296779.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926840094_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_7a37c5b3e5ab2504ce0de08abfd3ae18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Малый агробизнес Чувашии получит не менее 35 грантов и 10 субсидий
Малый агробизнес Чувашии получит не менее 35 грантов и 10 субсидий в 2026 году
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В этом году малому агробизнесу Чувашии выделят не менее 35 грантов и 10 субсидий, 18 из которых с участием федерального бюджета, 17 — за счет средств региона, сообщает пресс-служба правительства республики.
Общий объем финансирования составит около 400 миллионов рублей. Из них 247 миллионов рублей будут направлены на меры поддержки с софинансированием из федерального бюджета: 207 миллионов — на гранты и 40 миллионов — на субсидии сельскохозяйственным кооперативам.
Еще 150 миллионов рублей выделят в рамках регионального механизма полностью за счет бюджета Чувашии. Эти средства предназначены для грантовой программы "Перспектива".
При этом с 2026 года изменится формат грантовой поддержки — это связано с новыми требованиями на федеральном уровне. Субсидии по направлениям "Агростартап" и на развитие семейных ферм будут объединены в один грант на развитие фермерских хозяйств. Аналогично объединятся гранты для действующих и начинающих кооперативов. Кроме того, будет введен новый грант на развитие малых сельских пекарен. В этом году пока предусмотрен один грант в размере до 5 миллионов рублей на приобретение оборудования. В дальнейшем объем финансирования по этому направлению может быть увеличен при наличии заинтересованности.
Также в текущем году министерство сельского хозяйства Чувашии продолжит помогать участникам специальной военной операции (СВО). На открытие собственного дела в сельском хозяйстве для ветеранов СВО предусмотрено не менее трех грантов "Агромотиватор".
По итогам 2025 году аналогичная господдержка с федеральным участием была предоставлена в сумме 215 миллионов рублей, региональные гранты — в размере 253 миллионов рублей.