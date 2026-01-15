Грузия подала жалобу на Би-би-си за сюжет о митингах

ТБИЛИСИ, 15 янв - РИА Новости. Власти Грузии направили жалобу в адрес вещательной корпорации Би-би-си за ее сюжет о якобы имевшем место использовании химических средств во время разгона митингов в Тбилиси, заявил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Вчера от имени партии "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" мы обратились к Би-би-си с официальной жалобой", - заявил спикер журналистам.

Глава МВД страны Гека Геладзе 2 декабря заявил, что правоохранительные органы Грузии не применяли в ходе разгона акций протеста 2024 года какое-либо вещества, опасные для здоровья жизни человека. В свою очередь СГБ Грузии сообщила, что МВД страны закупало и многие годы использовало для разгона митингов слезоточивый газ, известный как "Сирень" или CS.