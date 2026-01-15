https://ria.ru/20260115/zhaloba-2068049793.html
Грузия подала жалобу на Би-би-си за сюжет о митингах
Грузия подала жалобу на Би-би-си за сюжет о митингах - РИА Новости, 15.01.2026
Грузия подала жалобу на Би-би-си за сюжет о митингах
Власти Грузии направили жалобу в адрес вещательной корпорации Би-би-си за ее сюжет о якобы имевшем место использовании химических средств во время разгона...
2026-01-15T13:42:00+03:00
2026-01-15T13:42:00+03:00
2026-01-15T13:49:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
би-би-си
евросоюз
грузия
тбилиси
2026
Новости
ru-RU
в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, би-би-си, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Би-би-си, Евросоюз
Грузия подала жалобу на Би-би-си за сюжет о митингах
Грузия подала жалобу на Би-би-си за сюжет о химических средствах на митингах
ТБИЛИСИ, 15 янв - РИА Новости. Власти Грузии направили жалобу в адрес вещательной корпорации Би-би-си за ее сюжет о якобы имевшем место использовании химических средств во время разгона митингов в Тбилиси, заявил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Ранее Би-би-си
опубликовала материал, в котором утверждалось, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси
в прошлом году власти Грузии
могли использовать химическое средство камит. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование в связи с публикацией.
"Вчера от имени партии "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" мы обратились к Би-би-си с официальной жалобой", - заявил спикер журналистам.
Глава МВД страны Гека Геладзе 2 декабря заявил, что правоохранительные органы Грузии не применяли в ходе разгона акций протеста 2024 года какое-либо вещества, опасные для здоровья жизни человека. В свою очередь СГБ Грузии сообщила, что МВД страны закупало и многие годы использовало для разгона митингов слезоточивый газ, известный как "Сирень" или CS.
Акции протеста начались в Тбилиси и крупных городах страны после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе
28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению в ЕС
до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ. После разгона митингующие в социальных сетях писали, что они жалуются на отдышку, рвоту и кашель, которые, по их словам, длились неделями.