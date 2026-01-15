https://ria.ru/20260115/zemletryasenie-2067949728.html
У побережья Японии произошло землетрясение
У побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 15.01.2026
У побережья Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T02:41:00+03:00
2026-01-15T02:41:00+03:00
2026-01-15T02:41:00+03:00
в мире
япония
хоккайдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20250802/zemletryasenie-2032935805.html
япония
хоккайдо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хоккайдо
У побережья Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии, сообщило
главное метеорологическое управление страны.
Землетрясение произошло в 07.13 по местному времени (01.13 мск) у берегов страны недалеко от города Кусиро префектуры Хоккайдо
. Очаг залегал на глубине 30 километров.
Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.