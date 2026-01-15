У побережья южных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано утром в четверг в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Собеседница агентства добавила, что, по оперативным данным, подземный толчок силой до 3 баллов ощутили в населенных пунктах Кунашира, тревога цунами не объявлялась.