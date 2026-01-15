Рейтинг@Mail.ru
У побережья южных Курил произошло землетрясение
03:09 15.01.2026
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано утром в четверг в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T03:09:00+03:00
2026-01-15T03:09:00+03:00
У побережья южных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано утром в четверг в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 9.13 (1.13 мск) 15 января с эпицентром вблизи японского острова Хоккайдо и в 116 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир. Очаг залегал на глубине 17 километров", - рассказала сейсмолог.
Собеседница агентства добавила, что, по оперативным данным, подземный толчок силой до 3 баллов ощутили в населенных пунктах Кунашира, тревога цунами не объявлялась.
