Зеленский встретился с Залужным - РИА Новости, 15.01.2026
20:13 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/zelenskiy-2068168909.html
Зеленский встретился с Залужным
Владимир Зеленский заявил, что встретился с бывшим главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, которого прочат ему в преемники. РИА Новости, 15.01.2026
в мире
украина
лондон
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
в мире, украина, лондон, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, николай азаров (политик), вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дело миндича
В мире, Украина, Лондон, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Дело Миндича
Зеленский встретился с Залужным

Зеленский встретился с Залужным, которого прочат ему в преемники

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встретился с бывшим главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, которого прочат ему в преемники.
"Встретился с Валерием Залужным", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Как заявил Зеленский, стороны обсудили дипломатические задачи. При этом сроки и причины визита Залужного на Украину не называются.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что новый глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и бывший главком ВСУ, нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный по опросам выигрывают у Зеленского на гипотетических президентских выборах. Ранее Буданов был уволен с должности начальника Главного управления разведки минобороны Украины и назначен главой офиса Зеленского вместо Андрея Ермака.
Зеленский 9 мая 2024 года назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле того же года издание "Украинская правда" сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля 2024 года Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ, вместо него главкомом назначили Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
