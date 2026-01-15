Зеленский встретился с Залужным

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встретился с бывшим главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, которого прочат ему в преемники.
"Встретился с Валерием Залужным", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Как заявил Зеленский, стороны обсудили дипломатические задачи. При этом сроки и причины визита Залужного на Украину не называются.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что новый глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и бывший главком ВСУ, нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный по опросам выигрывают у Зеленского на гипотетических президентских выборах. Ранее Буданов был уволен с должности начальника Главного управления разведки минобороны Украины и назначен главой офиса Зеленского вместо Андрея Ермака.
Зеленский 9 мая 2024 года назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле того же года издание "Украинская правда" сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля 2024 года Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ, вместо него главкомом назначили Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.