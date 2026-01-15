Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой мэра Киева Виталия Кличко во время блэкаута и отключения отопления.
«
"Ситуация в Киеве особенно сложная: городские власти упустили время, и теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы. <...> Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Девятого января левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. На следующий день столица и несколько населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму.
Накануне Зеленский заявил о намерении ввести режим ЧС в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре 2024-го из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
В декабре экс-аналитик португальской разведки Алешандри Геррейру заявил РИА Новости, что Европа хотела бы, чтобы именно Виталий Кличко стал следующим лидером Украины. Такое же предположение ранее высказывал и экс-премьер страны Николай Азаров.
