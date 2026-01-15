Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали жесткое заявление об окончании конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 15.01.2026 (обновлено: 18:18 15.01.2026)
На Западе сделали жесткое заявление об окончании конфликта на Украине
На Западе сделали жесткое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
На Западе сделали жесткое заявление об окончании конфликта на Украине
Владимир Зеленский пытается извлечь больше выгоды из процесса урегулирования конфликта на Украине, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в РИА Новости, 15.01.2026
На Западе сделали жесткое заявление об окончании конфликта на Украине

Эпископос: Зеленский пытается извлечь больше выгоды из урегулирования на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается извлечь больше выгоды из процесса урегулирования конфликта на Украине, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
"Зеленский принимает структуру сделки, но пытается извлечь больше выгоды за счет дополнительных факторов. Эта игра может продолжаться долго, если мы не дадим понять, что зашли в тупик", — написал он.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский. В Кремле согласились со словами главы Белого дома о торможении процесса.
О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
