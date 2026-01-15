https://ria.ru/20260115/zelenskiy-2068071155.html
На Западе сделали жесткое заявление об окончании конфликта на Украине
На Западе сделали жесткое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
На Западе сделали жесткое заявление об окончании конфликта на Украине
Владимир Зеленский пытается извлечь больше выгоды из процесса урегулирования конфликта на Украине, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:53:00+03:00
2026-01-15T14:53:00+03:00
2026-01-15T18:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сша
украина
владимир зеленский
марк эпископос
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847682_783:0:3072:1287_1920x0_80_0_0_51c34d1403cc400e4b90c54cd2defb58.jpg
https://ria.ru/20260114/svo-2067887950.html
москва
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c8233357e745cd7004baa50f7b01cfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, украина, владимир зеленский, марк эпископос, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Москва, США, Украина, Владимир Зеленский, Марк Эпископос, Дональд Трамп
На Западе сделали жесткое заявление об окончании конфликта на Украине
Эпископос: Зеленский пытается извлечь больше выгоды из урегулирования на Украине