МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский всеми силами саботирует мирный процесс, пытаясь сохранить свою власть, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что глава киевского режима препятствует завершению конфликта.
"Каждый человек на Украине и за её пределами должен это знать. <…> сегодня удерживает эту катастрофу, удерживает войну и кровь - исключительно Зеленский. Зеленский делает всё возможное, чтобы война продолжалась, чтобы сохранялась эскалация. <…> Вся власть Зеленского держится исключительно на горе Украины, на боли, страхе и смертях", — написал он в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что глава киевского режима системно срывает любые возможности к деэскалации, и на нем лежит ответственность за каждую трагедию – "от гибели людей до отсутствия света, тепла и воды, от локальных кризисов до тотального развала государства".
В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.