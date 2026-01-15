Рейтинг@Mail.ru
14:41 15.01.2026
В Раде набросились на Зеленского после слов Трампа о переговорах
В Раде набросились на Зеленского после слов Трампа о переговорах
Владимир Зеленский всеми силами саботирует мирный процесс, пытаясь сохранить свою власть, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 15.01.2026
в мире, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине, дональд трамп
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп
В Раде набросились на Зеленского после слов Трампа о переговорах

© AP Photo / Danylo Antoniuk
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский всеми силами саботирует мирный процесс, пытаясь сохранить свою власть, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что глава киевского режима препятствует завершению конфликта.
Зеленский и Кличко устроили перепалку из-за событий в Киеве, пишут СМИ
"Каждый человек на Украине и за её пределами должен это знать. <…> сегодня удерживает эту катастрофу, удерживает войну и кровь - исключительно Зеленский. Зеленский делает всё возможное, чтобы война продолжалась, чтобы сохранялась эскалация. <…> Вся власть Зеленского держится исключительно на горе Украины, на боли, страхе и смертях", — написал он в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что глава киевского режима системно срывает любые возможности к деэскалации, и на нем лежит ответственность за каждую трагедию – "от гибели людей до отсутствия света, тепла и воды, от локальных кризисов до тотального развала государства".
В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском поразило Запад
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала