В Кремле согласились со словами Трампа о действиях Зеленского - РИА Новости, 15.01.2026
13:07 15.01.2026 (обновлено: 13:40 15.01.2026)
В Кремле согласились со словами Трампа о действиях Зеленского
В Кремле согласились со словами Трампа о действиях Зеленского

Песков согласился со словами Трампа о том, что Зеленский тормозит урегулирование

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В Кремле согласились с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг глава Белого дома заявил Рейтер, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Владимир Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Блумберг. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
"Здесь можно согласиться. Это действительно так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как можно прокомментировать заявление Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском поразило Запад
09:44
 
