https://ria.ru/20260115/zelenskiy-2068038710.html
В Кремле согласились со словами Трампа о действиях Зеленского
В Кремле согласились со словами Трампа о действиях Зеленского - РИА Новости, 15.01.2026
В Кремле согласились со словами Трампа о действиях Зеленского
В Кремле согласились с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования на Украине, сообщил... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:07:00+03:00
2026-01-15T13:07:00+03:00
2026-01-15T13:40:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067376906_0:0:2005:1129_1920x0_80_0_0_cb402d0a300f17bd4c7ed4ffb67f2bdd.jpg
https://ria.ru/20260115/tramp-2067983934.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067376906_222:0:2005:1337_1920x0_80_0_0_c13c1a82471b5445cd4385cd370828be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Кремле согласились со словами Трампа о действиях Зеленского
Песков согласился со словами Трампа о том, что Зеленский тормозит урегулирование