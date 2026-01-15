Зеленский и Кличко устроили перепалку из-за событий в Киеве, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко вступили в перепалку из-за блэкаута в Киеве, пишет Страна.ua.

Издание отмечает, что глава киевского режима в своем вечернем обращении обвинил столичные власти в "значительно меньшей интенсивности работы" на фоне других регионов и призвал срочно исправлять ситуацию и принимать решения.