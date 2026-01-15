Гарбузов: Карачаровский механический завод нарастил выпуск лифтов на 45%

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) в 2025 году обеспечил поставку почти 5 тысяч высокотехнологичных лифтов, рост производства составил 45%, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что город активно поддерживает развитие высокотехнологичной промышленности в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина.

"Карачаровский механический завод в свой юбилейный год произвел 4 911 лифтов. Это на 45% больше, чем в 2024 году. Предприятие изготавливает подъемное оборудование для жилых и административных зданий, а также специализированные модели: медицинские, грузовые и малые грузовые лифты. Рост показателей отражает деятельность КМЗ по реализации программ капитального ремонта и реновации", - приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

Министр добавил, что в рамках исполнения обязательств по офсетному контракту с городом Карачаровский механический завод поставит более 20 тысяч лифтов в течение 10 лет для программы Фонда капитального ремонта Москвы.

Продукция завода также поставляется в жилые дома и инфраструктурные объекты более 20 регионов России. В рамках соглашений с региональными Фондами капитального ремонта КМЗ поставит 1200 лифтов для многоквартирных домов. Масштабные проекты у завода реализуются в Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской, Тульской областях и других регионах страны.

Как рассказал гендиректор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский, в прошлом году предприятие создало собственное сервисное подразделение. Теперь КМЗ является предприятием полного цикла, его основные финансовые показатели выросли в два раза в сравнении с предыдущим годом.

"Поэтапная модернизация производства обеспечивает надежность серийных поставок лифтового оборудования КМЗ. В 2025 году на предприятии установили 40 единиц нового станочного оборудования, общей стоимостью свыше 300 миллионов рублей, в том числе высокоточные установки лазерного раскроя у столичного производителя и обновили 67 рабочих мест", — подчеркнул Сидельковский.

Концепция развития завода предусматривает строительство нового цеха для производства лифтовых компонентов и испытательной башни высотой 138 метров, что обеспечит проведение полного цикла испытаний лифтов и сократит сроки вывода продукции на рынок.

В прошлом году Карачаровский механический завод отметил 75-летие с даты основания. За эти годы было выпущено более 288 тысяч лифтов. Сейчас на базе КМЗ формируется кластер лифтостроения и вертикального транспорта, который позволит столице укрепить позиции технологического лидера в данном сегменте промышленности.