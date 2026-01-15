Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: Карачаровский механический завод нарастил выпуск лифтов на 45% - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/zavod-2067992166.html
Гарбузов: Карачаровский механический завод нарастил выпуск лифтов на 45%
Гарбузов: Карачаровский механический завод нарастил выпуск лифтов на 45% - РИА Новости, 15.01.2026
Гарбузов: Карачаровский механический завод нарастил выпуск лифтов на 45%
Карачаровский механический завод (КМЗ) в 2025 году обеспечил поставку почти 5 тысяч высокотехнологичных лифтов, рост производства составил 45%, сообщил министр... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:00:00+03:00
2026-01-15T11:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067991306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8462b7bc41bc15b01789cabf241d4e9.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067991306_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f124b622eb6a99b0fa9f2b6c13e7c3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: Карачаровский механический завод нарастил выпуск лифтов на 45%

Анатолий Гарбузов: Карачаровский механический завод увеличил производство на 45%

© Фото : пресс-служба ДИППКарачаровский механический завод
Карачаровский механический завод - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Карачаровский механический завод
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) в 2025 году обеспечил поставку почти 5 тысяч высокотехнологичных лифтов, рост производства составил 45%, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он напомнил, что город активно поддерживает развитие высокотехнологичной промышленности в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина.
"Карачаровский механический завод в свой юбилейный год произвел 4 911 лифтов. Это на 45% больше, чем в 2024 году. Предприятие изготавливает подъемное оборудование для жилых и административных зданий, а также специализированные модели: медицинские, грузовые и малые грузовые лифты. Рост показателей отражает деятельность КМЗ по реализации программ капитального ремонта и реновации", - приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Министр добавил, что в рамках исполнения обязательств по офсетному контракту с городом Карачаровский механический завод поставит более 20 тысяч лифтов в течение 10 лет для программы Фонда капитального ремонта Москвы.
Продукция завода также поставляется в жилые дома и инфраструктурные объекты более 20 регионов России. В рамках соглашений с региональными Фондами капитального ремонта КМЗ поставит 1200 лифтов для многоквартирных домов. Масштабные проекты у завода реализуются в Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской, Тульской областях и других регионах страны.
Как рассказал гендиректор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский, в прошлом году предприятие создало собственное сервисное подразделение. Теперь КМЗ является предприятием полного цикла, его основные финансовые показатели выросли в два раза в сравнении с предыдущим годом.
"Поэтапная модернизация производства обеспечивает надежность серийных поставок лифтового оборудования КМЗ. В 2025 году на предприятии установили 40 единиц нового станочного оборудования, общей стоимостью свыше 300 миллионов рублей, в том числе высокоточные установки лазерного раскроя у столичного производителя и обновили 67 рабочих мест", — подчеркнул Сидельковский.
Концепция развития завода предусматривает строительство нового цеха для производства лифтовых компонентов и испытательной башни высотой 138 метров, что обеспечит проведение полного цикла испытаний лифтов и сократит сроки вывода продукции на рынок.
В прошлом году Карачаровский механический завод отметил 75-летие с даты основания. За эти годы было выпущено более 288 тысяч лифтов. Сейчас на базе КМЗ формируется кластер лифтостроения и вертикального транспорта, который позволит столице укрепить позиции технологического лидера в данном сегменте промышленности.
КМЗ является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва". Статус резидента предоставляет предприятию возможность пользоваться масштабными налоговыми льготами, в числе которых сниженная ставка налога на прибыль и нулевые ставки налогов на имущество и транспорт, а также инвестировать в развитие современных технологий для обеспечения рынка качественной отечественной продукцией.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала