03:42 15.01.2026
Холдинг ВПК КМЗ увеличит штат сотрудников
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, объединенная судостроительная корпорация, экономика
Россия, Объединенная судостроительная корпорация, Экономика
Холдинг ВПК КМЗ увеличит штат сотрудников

Даниленко: холдинг ВПК КМЗ увеличит штат, реализуя новые крупные проекты

© РИА Новости / Виталий АньковРабочие машиностроительного завода
Рабочие машиностроительного завода
© РИА Новости / Виталий Аньков
Рабочие машиностроительного завода. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) продолжит выполнять все существующие обязательства по текущим контрактам, штат сотрудников будет не только сохранен, но и увеличен для выполнения будущих крупных проектов, сообщил РИА Новости управляющий директор (собственник) КМЗ Михаил Даниленко.
Накануне он сообщил агентству, что КМЗ вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и продолжит сотрудничество с корпорацией как самостоятельный партнер.
"КМЗ продолжит активно выполнять текущие обязательства по всем контрактам. Также впереди намечено много масштабных проектов для развития нашей страны и её независимости. Штат сотрудников будет полностью сохранён, а в будущем будут привлечены новые специалисты для реализации крупных проектов", - сказал Даниленко.
Он напомнил, что холдинг продолжит сотрудничество с ОСК в части изготовления отдельных узлов и, возможно, постройки испытательного стенда малооборотных двигателей для крупнотоннажных судов типа танкер, балкер и других.
Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на ремонте бронетехники и производстве катеров и морских дронов для силовых структур России.
РоссияОбъединенная судостроительная корпорацияЭкономика
 
 
