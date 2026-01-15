Холдинг ВПК КМЗ увеличит штат сотрудников

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) продолжит выполнять все существующие обязательства по текущим контрактам, штат сотрудников будет не только сохранен, но и увеличен для выполнения будущих крупных проектов, сообщил РИА Новости управляющий директор (собственник) КМЗ Михаил Даниленко.

Накануне он сообщил агентству, что КМЗ вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации ( ОСК ) и продолжит сотрудничество с корпорацией как самостоятельный партнер.

"КМЗ продолжит активно выполнять текущие обязательства по всем контрактам. Также впереди намечено много масштабных проектов для развития нашей страны и её независимости. Штат сотрудников будет полностью сохранён, а в будущем будут привлечены новые специалисты для реализации крупных проектов", - сказал Даниленко.

Он напомнил, что холдинг продолжит сотрудничество с ОСК в части изготовления отдельных узлов и, возможно, постройки испытательного стенда малооборотных двигателей для крупнотоннажных судов типа танкер, балкер и других.