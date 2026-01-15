https://ria.ru/20260115/zavod-2067954408.html
Холдинг ВПК КМЗ увеличит штат сотрудников
Холдинг ВПК КМЗ увеличит штат сотрудников - РИА Новости, 15.01.2026
Холдинг ВПК КМЗ увеличит штат сотрудников
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) продолжит выполнять все существующие обязательства по текущим контрактам, штат... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T03:42:00+03:00
2026-01-15T03:42:00+03:00
2026-01-15T03:42:00+03:00
россия
объединенная судостроительная корпорация
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603697360_0:0:3516:1977_1920x0_80_0_0_a5fddea718256db14aa05b5bb09b843b.jpg
https://ria.ru/20251223/belorussiya-2064117834.html
https://ria.ru/20260114/kmz-2067730843.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603697360_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_beca25e68c2d10ea4025808896e3b6f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, объединенная судостроительная корпорация, экономика
Россия, Объединенная судостроительная корпорация, Экономика
Холдинг ВПК КМЗ увеличит штат сотрудников
Даниленко: холдинг ВПК КМЗ увеличит штат, реализуя новые крупные проекты
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) продолжит выполнять все существующие обязательства по текущим контрактам, штат сотрудников будет не только сохранен, но и увеличен для выполнения будущих крупных проектов, сообщил РИА Новости управляющий директор (собственник) КМЗ Михаил Даниленко.
Накануне он сообщил агентству, что КМЗ вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК
) и продолжит сотрудничество с корпорацией как самостоятельный партнер.
"КМЗ продолжит активно выполнять текущие обязательства по всем контрактам. Также впереди намечено много масштабных проектов для развития нашей страны и её независимости. Штат сотрудников будет полностью сохранён, а в будущем будут привлечены новые специалисты для реализации крупных проектов", - сказал Даниленко.
Он напомнил, что холдинг продолжит сотрудничество с ОСК в части изготовления отдельных узлов и, возможно, постройки испытательного стенда малооборотных двигателей для крупнотоннажных судов типа танкер, балкер и других.
Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на ремонте бронетехники и производстве катеров и морских дронов для силовых структур России
.