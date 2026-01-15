Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о последствиях игнорирования интересов России в Заполярье - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/zapolyare-2068135407.html
Захарова заявила о последствиях игнорирования интересов России в Заполярье
Захарова заявила о последствиях игнорирования интересов России в Заполярье - РИА Новости, 15.01.2026
Захарова заявила о последствиях игнорирования интересов России в Заполярье
Любые попытки игнорирования интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:39:00+03:00
2026-01-15T17:39:00+03:00
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:463:2818:2048_1920x0_80_0_0_4b29bbc4693b169acf9582a4a0378b4a.jpg
https://ria.ru/20251216/lavrov-2062316279.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова
Россия, Мария Захарова
Захарова заявила о последствиях игнорирования интересов России в Заполярье

Захарова: игнорирование интересов России в Заполярье не останется без ответа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Любые попытки игнорирования интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Важно понимать, что любые попытки игнорирования интересов России в сфере Заполярья, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия. Наша страна будет и далее твердо отстаивать свои позиции в регионе в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития, сохранения природной среды, культурного наследия, традиционного образа жизни коренных народов", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат отметила, что Россия продолжит курс на укрепление национального суверенитета в арктической зоне, и в первую очередь это будет касаться оборонных возможностей РФ, инфраструктуры северного морского пути.
"Для России, как крупнейшей арктической державы, Заполярье было и остается регионом особого стратегического значения. Наша страна неизменно сохраняет нацеленность на поддержание мира и стабильности в высоких широтах. Открыты для взаимоуважительного диалога с конструктивно настроенными зарубежными партнерами, в том числе из внерегиональных стран", - подчеркнула Захарова.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лавров рассказал о внешней политике России в Заполярье
16 декабря 2025, 11:15
 
РоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала