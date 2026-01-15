Захарова заявила о последствиях игнорирования интересов России в Заполярье

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Любые попытки игнорирования интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Важно понимать, что любые попытки игнорирования интересов России в сфере Заполярья, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия. Наша страна будет и далее твердо отстаивать свои позиции в регионе в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития, сохранения природной среды, культурного наследия, традиционного образа жизни коренных народов", - сказала Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что Россия продолжит курс на укрепление национального суверенитета в арктической зоне, и в первую очередь это будет касаться оборонных возможностей РФ, инфраструктуры северного морского пути.