Захарова заявила о последствиях игнорирования интересов России в Заполярье
Захарова заявила о последствиях игнорирования интересов России в Заполярье - РИА Новости, 15.01.2026
Захарова заявила о последствиях игнорирования интересов России в Заполярье
Любые попытки игнорирования интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия,... РИА Новости, 15.01.2026
россия
мария захарова
россия
россия, мария захарова
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Любые попытки игнорирования интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Важно понимать, что любые попытки игнорирования интересов России
в сфере Заполярья, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия. Наша страна будет и далее твердо отстаивать свои позиции в регионе в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития, сохранения природной среды, культурного наследия, традиционного образа жизни коренных народов", - сказала Захарова
на брифинге.
Дипломат отметила, что Россия продолжит курс на укрепление национального суверенитета в арктической зоне, и в первую очередь это будет касаться оборонных возможностей РФ, инфраструктуры северного морского пути.
"Для России, как крупнейшей арктической державы, Заполярье было и остается регионом особого стратегического значения. Наша страна неизменно сохраняет нацеленность на поддержание мира и стабильности в высоких широтах. Открыты для взаимоуважительного диалога с конструктивно настроенными зарубежными партнерами, в том числе из внерегиональных стран", - подчеркнула Захарова.