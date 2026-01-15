Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой удар получил ЕС от России
16:36 15.01.2026 (обновлено: 19:03 15.01.2026)
СМИ раскрыли, какой удар получил ЕС от России
СМИ раскрыли, какой удар получил ЕС от России
Брюссель, решив полностью отказаться от российского газа, не предусмотрел наступление холодной зимы и опустошение запасов в хранилищах, пишет австрийское... РИА Новости, 15.01.2026
СМИ раскрыли, какой удар получил ЕС от России

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Брюссель, решив полностью отказаться от российского газа, не предусмотрел наступление холодной зимы и опустошение запасов в хранилищах, пишет австрийское издание Exxpress.
"После нескольких мягких зим отопительный сезон снова стал "нормальным" — и этого уже достаточно, чтобы быстрее расходовать запасы. В первые годы после начала конфликта на Украине Европа еще не испытывала на себе последствий холодных зим", — говорится в публикации.

Странам ЕС хотят разрешить не соблюдать запрет на импорт газа из России
10 декабря 2025, 17:13
Странам ЕС хотят разрешить не соблюдать запрет на импорт газа из России
10 декабря 2025, 17:13
Отмечается, что многие страны ЕС с трудом расставались с российским газом, а в Брюсселе долгое время закрывали на это глаза.
"Нигде реальность и риторика не расходились так сильно, как в случае с газом. В то время как нефть и уголь были сравнительно быстро подвергнуты санкциям, природный газ оставался особым случаем: до конца 2025 года де-факто не существовало общеевропейского запрета на импорт российского трубопроводного газа. Это было не случайностью, а политической реальностью", — подчеркнул автор.
Согласно оценкам, с начала 2022 года по июнь 2025 года страны ЕС заплатили около 120 миллиардов евро за российский трубопроводный газ и СПГ. Деньги продолжали поступать и за сжиженный газ — в миллиардах евро, хотя в Брюсселе уже давно объявили о его отказе.
"У граждан остается одно впечатление: громкие слова, большие счета. А теперь добавляется еще один раздражающий фактор: запасы сокращаются, а зима еще не закончилась. Именно в этом суть: Европа годами хотела говорить жестко, но в то же время оставлять открытыми все варианты. Теперь наступает зимнее испытание — и любая нечеткость может дорого обойтись", — резюмировали в статье.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта газа из России: полный запрет на закупку СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного — осенью 2027-го. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов импорта.
При этом компании, которые нарушат будущий запрет, рискуют штрафом не менее чем в 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого оборота по сделке.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у России: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.
ЕС нарастил импорт газа после двух лет его сокращения
9 января, 16:05
ЕС нарастил импорт газа после двух лет его сокращения
9 января, 16:05
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
