СМИ раскрыли, какой удар получил ЕС от России

«

"У граждан остается одно впечатление: громкие слова, большие счета. А теперь добавляется еще один раздражающий фактор: запасы сокращаются, а зима еще не закончилась. Именно в этом суть: Европа годами хотела говорить жестко, но в то же время оставлять открытыми все варианты. Теперь наступает зимнее испытание — и любая нечеткость может дорого обойтись", — резюмировали в статье.