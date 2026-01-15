В Турции рассказали, почему Запад дистанцируется от Украины

АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Западные страны, по сути, использовали Украину как инструмент давления на Россию, а теперь, осознав риск поражения, дистанцируются от конфликта, высказала свое мнение в интервью РИА Новости турецкий политический обозреватель Озгю Ток.

"Первоначальная стратегия Запада была направлена на ослабление Москвы , однако развитие событий заставило его отступить", - сказала собеседник агентства.

По словам эксперта, Украина была "брошена в огонь" ради геополитических интересов, но по мере осознания последствий западные страны начали отходить от прежней линии.

"Никто не готов умирать впустую ради того, чтобы на Западе спали спокойно. Те, кто раньше активно поддерживал эскалацию, теперь предпочитают отстраниться", - добавила Ток.

Собеседник РИА Новости пояснила, что в западных обществах растёт усталость от конфликта и всё меньше готовности нести реальные издержки ради геополитических целей. По её словам, политические элиты, ранее поощрявшие жёсткую линию и наращивание поддержки, теперь всё чаще "стремятся минимизировать собственную ответственность и дистанцироваться от последствий принятых решений, перекладывая бремя конфликта на другие стороны".