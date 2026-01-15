Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали, почему Запад дистанцируется от Украины
13:59 15.01.2026
В Турции рассказали, почему Запад дистанцируется от Украины
Западные страны, по сути, использовали Украину как инструмент давления на Россию, а теперь, осознав риск поражения, дистанцируются от конфликта, высказала свое... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
джо байден
джон миршаймер
чикагский университет
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, джон миршаймер, чикагский университет, оон
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Джон Миршаймер, Чикагский университет, ООН
Политолог Ток: Запад дистанцируется от Украины, предвидя поражение

Политолог Ток: Запад дистанцируется от Украины, предвидя поражение

АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Западные страны, по сути, использовали Украину как инструмент давления на Россию, а теперь, осознав риск поражения, дистанцируются от конфликта, высказала свое мнение в интервью РИА Новости турецкий политический обозреватель Озгю Ток.
Запад потерпит на Украине сокрушительное поражение, но всю ответственность за эту катастрофу президент США Дональд Трамп возложит на своего предшественника Джо Байдена, заявил ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Все они погибнут". В США раскрыли план Запада на Украине
03:14
"Первоначальная стратегия Запада была направлена на ослабление Москвы, однако развитие событий заставило его отступить", - сказала собеседник агентства.
По словам эксперта, Украина была "брошена в огонь" ради геополитических интересов, но по мере осознания последствий западные страны начали отходить от прежней линии.
"Никто не готов умирать впустую ради того, чтобы на Западе спали спокойно. Те, кто раньше активно поддерживал эскалацию, теперь предпочитают отстраниться", - добавила Ток.
Собеседник РИА Новости пояснила, что в западных обществах растёт усталость от конфликта и всё меньше готовности нести реальные издержки ради геополитических целей. По её словам, политические элиты, ранее поощрявшие жёсткую линию и наращивание поддержки, теперь всё чаще "стремятся минимизировать собственную ответственность и дистанцироваться от последствий принятых решений, перекладывая бремя конфликта на другие стороны".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Западе выступили с серьезным предупреждением из-за Украины
12:13
 
