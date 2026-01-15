МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сегодняшняя ситуация на Украине свидетельствует о продолжающихся попытках Запада принудительно изменить Россию, заявил профессор международных отношений в Государственном университете Сан-Франциско Андрей Цыганков в эфире YouTube-канала.
"Время от времени можно было видеть, что Запад пытался преобразовать Россию, в том числе с применением силы. <…> То, что мы имеем сейчас, особенно после начала войны, — это очередная попытка Запада принудительно изменить Россию, насильственно преобразовать ее, сделать более удобной для взаимодействия", — отметил он.
По словам профессора, враждебное, а часто и агрессивное поведение западных стран в отношении Москвы объясняется жаждой мести за старые обиды и стремлением устранить препятствие для реализации их гегемонистских планов.
"В западном истеблишменте существуют различные группы, которые сходятся в одном: Россия должна быть наказана. <…> Эти группы часто рассматривают войну как шанс свести старые исторические счеты с Россией и убедиться, что она больше не угрожает глобальным западным планам, гегемонистским элитам на Западе. Россия для них проблема, потому что она не подчиняется западным планам", — подчеркнул Цыганков.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
