https://ria.ru/20260115/zakharova-2068165610.html
Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России личным мнением
Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России личным мнением - РИА Новости, 15.01.2026
Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России личным мнением
Высказывания телеведущего Владимира Соловьева насчет внешней политики России - его частное мнение, которое "диванные аналитики" представили чуть ли не как... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:51:00+03:00
2026-01-15T19:51:00+03:00
2026-01-15T19:51:00+03:00
россия
москва
армения
мария захарова
владимир соловьев (телеведущий)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg
https://ria.ru/20260115/mid-2068147292.html
https://ria.ru/20260115/grenlandiya-2068098846.html
россия
москва
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_d3aad415871bb940083bd1c6d6ec2adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, армения, мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), в мире
Россия, Москва, Армения, Мария Захарова, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире
Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России личным мнением
Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России его личным мнением
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Высказывания телеведущего Владимира Соловьева насчет внешней политики России - его частное мнение, которое "диванные аналитики" представили чуть ли не как официальную позицию Москвы, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге Захаровой
для СМИ журналист сослался на слова телеведущего о, как он передал слова Соловьева
, "второстепенной значимости" венесуэльского и сирийского направлений по сравнению с Арменией
и Средней Азией
. Участник брифинга поинтересовался, можно ли рассматривать заявление ведущего как соответствующее официальной позиции Москвы
.
"Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении. Во-вторых, мнение было высказано на частном канале "Соловьев LIVE". В-третьих, я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь - я опиралась на прямую речь. Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то, это уже не ко мне", - сказала официальный представитель МИД.
В-четвертых, эти фразы, в провокационном виде преподнесли "диванные аналитики" чуть ли не как официальную позицию России
, что недопустимо, отметила Захарова.
Дипломат добавила, что некоторые комментаторы, пользуясь случаем, опубликовали и вовсе не озвученные в этой программе или в других домыслы насчет якобы имеющихся у России "агрессивных устремлений" в отношении стран бывшего СССР
.
"Официальная позиция высказывается уполномоченными на то официальными лицами", - уточнила Захарова.