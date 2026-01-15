Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России личным мнением - РИА Новости, 15.01.2026
19:51 15.01.2026
Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России личным мнением
Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России личным мнением
Высказывания телеведущего Владимира Соловьева насчет внешней политики России - его частное мнение, которое "диванные аналитики" представили чуть ли не как... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:51:00+03:00
2026-01-15T19:51:00+03:00
россия
москва
армения
мария захарова
владимир соловьев (телеведущий)
в мире
россия
москва
армения
россия, москва, армения, мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), в мире
Россия, Москва, Армения, Мария Захарова, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире
Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России личным мнением

Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России его личным мнением

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Высказывания телеведущего Владимира Соловьева насчет внешней политики России - его частное мнение, которое "диванные аналитики" представили чуть ли не как официальную позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге Захаровой для СМИ журналист сослался на слова телеведущего о, как он передал слова Соловьева, "второстепенной значимости" венесуэльского и сирийского направлений по сравнению с Арменией и Средней Азией. Участник брифинга поинтересовался, можно ли рассматривать заявление ведущего как соответствующее официальной позиции Москвы.
"Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении. Во-вторых, мнение было высказано на частном канале "Соловьев LIVE". В-третьих, я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь - я опиралась на прямую речь. Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то, это уже не ко мне", - сказала официальный представитель МИД.
В-четвертых, эти фразы, в провокационном виде преподнесли "диванные аналитики" чуть ли не как официальную позицию России, что недопустимо, отметила Захарова.
Дипломат добавила, что некоторые комментаторы, пользуясь случаем, опубликовали и вовсе не озвученные в этой программе или в других домыслы насчет якобы имеющихся у России "агрессивных устремлений" в отношении стран бывшего СССР.
"Официальная позиция высказывается уполномоченными на то официальными лицами", - уточнила Захарова.
РоссияМоскваАрменияМария ЗахароваВладимир Соловьев (телеведущий)В мире
 
 
