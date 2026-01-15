Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал милитаризацию ЕС и НАТО угрозой для России
18:26 15.01.2026 (обновлено: 19:05 15.01.2026)
МИД назвал милитаризацию ЕС и НАТО угрозой для России
Агрессивная линия западноевропейского руководства в отношении РФ не остается без внимания, Москва не намерена мириться с действиями, которые несут потенциальную РИА Новости, 15.01.2026
россия, москва, евросоюз, нато, в мире
Россия, Москва, Евросоюз, НАТО, В мире
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Агрессивная линия западноевропейского руководства в отношении РФ не остается без внимания, Москва не намерена мириться с действиями, которые несут потенциальную угрозу безопасности страны, а также планирует учитывать новую реальность в военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На фоне агрессивной линии нынешнего западноевропейского руководства в отношении России, запугивания собственного населения неизбежностью войны с Россией якобы... Подходим к подобным процессам со всей серьезностью. Не намерены мириться с действиями, которые несут потенциальную угрозу безопасности нашей страны, в качестве ответа будем вынуждены учитывать эту новую реальность в нашем военном планировании - об этом говорило неоднократно российское руководство - включая программы модернизации всех видов вооружений и военной техники", - сказала дипломат.
По ее словам, в Москве внимательно отслеживают действия ЕС и НАТО, направленные на "форсированную милитаризацию", наращивание военного потенциала у российских границ, проведение учений "откровенно провокационного характера", а также накачивание оружием киевского режима.
"Мы регулярно все это комментируем", - подчеркнула Захарова.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В МИД оценили попытки Совета Европы "наказать" Россию за удар "Орешником"
Вчера, 18:06
 
РоссияМоскваЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
