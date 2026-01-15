МИД назвал милитаризацию ЕС и НАТО угрозой для России

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Агрессивная линия западноевропейского руководства в отношении РФ не остается без внимания, Москва не намерена мириться с действиями, которые несут потенциальную угрозу безопасности страны, а также планирует учитывать новую реальность в военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.