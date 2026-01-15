МИД назвал милитаризацию ЕС и НАТО угрозой для России

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Агрессивная линия западноевропейского руководства в отношении РФ не остается без внимания, Москва не намерена мириться с действиями, которые несут потенциальную угрозу безопасности страны, а также планирует учитывать новую реальность в военном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На фоне агрессивной линии нынешнего западноевропейского руководства в отношении России, запугивания собственного населения неизбежностью войны с Россией якобы... Подходим к подобным процессам со всей серьезностью. Не намерены мириться с действиями, которые несут потенциальную угрозу безопасности нашей страны, в качестве ответа будем вынуждены учитывать эту новую реальность в нашем военном планировании - об этом говорило неоднократно российское руководство - включая программы модернизации всех видов вооружений и военной техники", - сказала дипломат.
"Мы регулярно все это комментируем", - подчеркнула Захарова.