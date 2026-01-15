Рейтинг@Mail.ru
В МИД обратили внимание на миссию НАТО "Арктический часовой" - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 15.01.2026 (обновлено: 17:08 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/zakharova-2068101153.html
В МИД обратили внимание на миссию НАТО "Арктический часовой"
В МИД обратили внимание на миссию НАТО "Арктический часовой" - РИА Новости, 15.01.2026
В МИД обратили внимание на миссию НАТО "Арктический часовой"
Москва обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков, заявила официальный... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:24:00+03:00
2026-01-15T17:08:00+03:00
россия
нато
в мире
арктика
москва
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20260115/mid-2068101347.html
россия
арктика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, в мире, арктика, москва, мария захарова
Россия, НАТО, В мире, Арктика, Москва, Мария Захарова
В МИД обратили внимание на миссию НАТО "Арктический часовой"

Захарова назвала планы НАТО по миссии "Акртический часовой" провакацией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Москва обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Мы обратили внимание на появившиеся в последние дни в зарубежных СМИ материалы о ведущихся странами НАТО дискуссиях о планах запуска новой миссии альянса под кодовым названием некий "Арктический часовой"… Разговор на этот счет следует рассматривать как очередную провокацию западных стран, которые пытаются насадить свои порядки, сделать это уже и в этой части мира", - сказала она в ходе брифинга.

Как отметила Захарова, усилиями НАТО некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
«

"Присутствие Североатлантического блока, очевидно, является фактом дестабилизации военно-политической обстановки в регионе. Намереваясь идти по пути милитаризации Арктики, европейские столицы должны отдавать себе отчет в том, что их попытки обострять ситуацию в высоких широтах и создавать угрозы безопасности полноправному члену Арктического сообщества - речь идет, конечно, о России - будут иметь для них самые серьезные последствия", - подчеркнула она.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Присутствие НАТО в Арктике дестабилизирует обстановку в регионе, заявил МИД
16:25
 
РоссияНАТОВ миреАрктикаМоскваМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала