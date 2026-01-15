В МИД обратили внимание на миссию НАТО "Арктический часовой"

«

"Присутствие Североатлантического блока, очевидно, является фактом дестабилизации военно-политической обстановки в регионе. Намереваясь идти по пути милитаризации Арктики, европейские столицы должны отдавать себе отчет в том, что их попытки обострять ситуацию в высоких широтах и создавать угрозы безопасности полноправному члену Арктического сообщества - речь идет, конечно, о России - будут иметь для них самые серьезные последствия", - подчеркнула она.