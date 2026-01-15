Рейтинг@Mail.ru
Москва призывает Британию отказаться от эскалации напряженности, заявил МИД - РИА Новости, 15.01.2026
16:13 15.01.2026 (обновлено: 16:19 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/zakharova-2068096493.html
Москва призывает Британию отказаться от эскалации напряженности, заявил МИД
2026-01-15T16:13:00+03:00
2026-01-15T16:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599116314_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_1347c1ba4f95336d4b2ed99da8e0b4c2.jpg
https://ria.ru/20260115/zaharova-2067997307.html
россия, москва, в мире, великобритания, мария захарова
Россия, Москва, В мире, Великобритания, Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Москва призывает Великобританию отказаться от эскалации международной напряженности и вернуться к уважительному диалогу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем британские власти отказаться от международной напряженности, вернуться в рамки уважительного, равноправного, если они еще помнят, что это такое, диалога, осознав ответственность за сохранение основ послевоенного миропорядка", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова удивилась словам главы МИД ФРГ о связи Германии и США
РоссияМоскваВ миреВеликобританияМария Захарова
 
 
