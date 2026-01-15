Захарова обвинила Германию в гибели людей при атаке на Хорлы

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Германия ответственна за гибель людей при атаке ВСУ по населенному пункту Хорлы в Херсонской области, учитывая сведения об обнаружении в украинских БПЛА немецких деталей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она упомянула появление сведений о том, что использованные ВСУ беспилотники были собраны из деталей, произведенных немецким концерном Rheinmetall. Захарова призвала сотрудников СМИ поинтересоваться у МИД ФРГ, общественных организаций и союза журналистов Германии, что они могут сказать насчет этой информации.
"Жизни российских женщин и детей снова на совести осуществляющего такие поставки Берлина, а также всех "сочувствующих", а по сути – соучаствующих в этих преступлениях евронатовцев. Они вооружают бандеровский режим, они сознательно замалчивают затем эти преступления. Фактически становятся соучастниками", - сказала дипломат.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.