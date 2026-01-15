Захарова обвинила Германию в гибели людей при атаке на Хорлы

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Германия ответственна за гибель людей при атаке ВСУ по населенному пункту Хорлы в Херсонской области, учитывая сведения об обнаружении в украинских БПЛА немецких деталей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.