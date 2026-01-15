Захарова поздравила СК с 15-летием

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следственный комитет России вносит неоценимый вклад в укрепление дружеских внешних связей России, а также в повышение уровня безопасности страны, Следственный комитет России вносит неоценимый вклад в укрепление дружеских внешних связей России, а также в повышение уровня безопасности страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поздравив СК с пятнадцатилетием.

России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России.

"Следственный комитет вносит неоценимый вклад не только в повышение уровня безопасности нашего государства, но и в укрепление дружеских внешних связей России", - сказала Захарова в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Дипломат также отметила, что СК России ведет широкий спектр вопросов, касающихся международного сотрудничества в области уголовного правосудия, обмена информацией и лучшими практиками в расследовании преступлений.

"Мы знаем, что за рубежом, включая такие площадки, как БРИКС ШОС , высоко ценят профессионализм сотрудников Комитета и достигнутый уровень взаимодействия по темам эффективного противодействия транснациональной преступности, терроризму и киберугрозам. Это вызывает настоящую неподдельную гордость", - подчеркнула Захарова.

Первостепенное значение, по словам Захаровой, МИД РФ придает взаимодействию со Следственным комитетом по вопросам защиты советского мемориального наследия за рубежом и закрепления захватчиков в годы Великой Отечественной войны в качестве геноцида народов Советского Союза.

"Вскрытые в ходе вашей системной и кропотливой работы факты доносятся нами до мировой общественности. Какая за этим стоит фундаментальная глубинная работа! И делается это во имя защиты исторической правды и увековечивания памяти миллионов безвинных сограждан, павших жертвами нацизма и человеконенавистнической идеологии", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД уточнила, что идеологическая борьба с неонацизмом и изобличение преступлений киевского режима на международной арене были бы невозможны без постоянного содействия и материалов Следственного комитета.