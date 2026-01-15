Захарова удивилась словам главы МИД ФРГ о связи Германии и США

Рейтинг@Mail.ru
10:51 15.01.2026 (обновлено: 10:55 15.01.2026)
в мире
германия
сша
америка
мария захарова
в мире, германия, сша, америка, мария захарова
В мире, Германия, США, Америка, Мария Захарова
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова немецкого министра иностранных дел, напомнив ему, что Германию сложно назвать "наиболее исторически близкой для Америки страной".
В своем Telegram-канале дипломат привела сообщение, которое опубликовал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль после встречи с конгрессменами США: "С США Германию связывают исторически сложившиеся отношения, с которыми по многогранности едва ли могут сравниться наши связи с какой-либо другой страной".
«

"Сложно назвать Германию "наиболее исторически близкой для Америки страной". Да, выходцев из германских земель в США, действительно, много, особенно, в так называемом немецком поясе на Среднем Западе. Но вот немецкое культурное влияние во все периоды истории было довольно ограниченно. Его не сравнить ни с британским, ни с ирландским, ни с итальянским наследием. Возможно, мы не до конца понимаем значение слова "многогранность"?", - написала Захарова в своем канале.

Дипломат также привела ряд вопросов.
«

"Это разве с американцами немцы говорят на одном языке? А как же австрийцы и швейцарцы? Как же жители Лихтенштейна? Это с американцами у ФРГ единая валюта? Это с США Германия находится на одном и том же континенте и делит общую границу? Это с Вашингтоном Берлин реализует торговые, инфраструктурные и интеграционные проекты? Разве Штатами руководили представители многочисленных немецких королевских домов, а прусские принцессы превращались в императриц? А как же вековые немецко-австрийские связи, в конце концов?", - написала Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Захарова резко высказалась о главе МИД Германии после заявления о России
12 июня 2025, 23:14
 
В миреГерманияСШААмерикаМария Захарова
 
 
