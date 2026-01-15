Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих и два танка, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Новотроицкое, Закотное и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, из них четыре иностранного производства, а также13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
