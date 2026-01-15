https://ria.ru/20260115/vzryv-2068164333.html
В Харькове прогремел новый взрыв
В Харькове прогремел новый взрыв - РИА Новости, 15.01.2026
В Харькове прогремел новый взрыв
Взрыв снова прогремел в Харькове, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T19:39:00+03:00
2026-01-15T19:39:00+03:00
2026-01-15T19:40:00+03:00
в мире
харьков
харьковская область
страна.ua
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054926998_0:2:1149:648_1920x0_80_0_0_bbd773b0fd1e19b7a932d1e569cf5dd0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054926998_0:0:1023:767_1920x0_80_0_0_8b394c164009572acbb97a428e8aafd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область, страна.ua
В мире, Харьков, Харьковская область, Страна.ua, Специальная военная операция на Украине
В Харькове прогремел новый взрыв
В Харькове вновь прогремел взрыв