В Изюме прогремел взрыв
В Изюме прогремел взрыв - РИА Новости, 15.01.2026
В Изюме прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Изюм в Харьковской области на Украине, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
изюм (город)
харьковская область
украина
изюм (город)
харьковская область
украина
Новости
