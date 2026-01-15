https://ria.ru/20260115/vzryv-2068071326.html
В Одесской области прогремел взрыв
В Одесской области прогремел взрыв - РИА Новости, 15.01.2026
В Одесской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Одесской области в одноименном районе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.01.2026
В Одесской области прогремел взрыв
