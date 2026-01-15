Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области прогремел взрыв - РИА Новости, 15.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 15.01.2026
В Одесской области прогремел взрыв
В Одесской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Одесской области в одноименном районе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.01.2026
Взрыв прогремел в Одесской области в одноименном районе

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Одесской области в одноименном районе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Одесском районе прозвучал взрыв" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
ВС России нанесли поражение объектам энергетики и инфраструктуры ВСУ
