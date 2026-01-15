https://ria.ru/20260115/vzryv-2067989915.html
В Уссурийске умерла одна из пострадавших при взрыве газа
Одна из пострадавших при взрыве газа в Уссурийске скончалась, сообщает минздрав Приморья. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:18:00+03:00
2026-01-15T10:18:00+03:00
2026-01-15T10:36:00+03:00
происшествия
уссурийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уссурийск
россия
2026
Умерла одна из пострадавших при взрыве газа в Уссурийске