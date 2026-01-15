В Уссурийске умерла одна из пострадавших при взрыве газа

"Двое пострадавших при взрыве бытового газа в частном доме в Уссурийске доставлены в Центральную городскую больницу Уссурийска. Пациенты с травмами и термическими ожогами в состоянии средней тяжести получают всю необходимую медицинскую помощь. Третью пострадавшую - женщину - после проведённых реанимационных мероприятий спасти не удалось", - говорится в сообщении.