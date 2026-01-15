https://ria.ru/20260115/vsu-2068185388.html
ВСУ расшили полк "Ахиллес" до бригады беспилотных систем
15.01.2026
ВСУ расшили полк "Ахиллес" до бригады беспилотных систем
Командование ВСУ преобразовало полк беспилотных систем "Ахиллес" в 429-ю бригаду беспилотных систем, делая ставку на массовое применение дронов, сообщили РИА... РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Командование ВСУ преобразовало полк беспилотных систем "Ахиллес" в 429-ю бригаду беспилотных систем, делая ставку на массовое применение дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование продолжает расширять отдельные подразделения. Сегодня стало известно, что медийный 429-й полк беспилотных систем "Ахиллес" преобразован в 429-ю бригаду беспилотных систем", - сказал собеседник агентства.
Подразделение ранее входило в состав 92-й отдельной штурмовой бригады, но после реформ армии отделилось от нее и стало отдельным полком, напомнил он.
"Это уже не первый случай расширения полка беспилотных систем до бригады. Это связано с тем, что украинское командование делает ставку на массовое применение дронов", - сказал представитель силовых структур.