ВСУ расшили полк "Ахиллес" до бригады беспилотных систем
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 15.01.2026
ВСУ расшили полк "Ахиллес" до бригады беспилотных систем
ВСУ расшили полк "Ахиллес" до бригады беспилотных систем - РИА Новости, 15.01.2026
ВСУ расшили полк "Ахиллес" до бригады беспилотных систем
Командование ВСУ преобразовало полк беспилотных систем "Ахиллес" в 429-ю бригаду беспилотных систем, делая ставку на массовое применение дронов, сообщили РИА... РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
украина
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ расшили полк "Ахиллес" до бригады беспилотных систем

РИА Новости: ВСУ расширили полк "Ахиллес" в бригаду беспилотных систем

Беспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Командование ВСУ преобразовало полк беспилотных систем "Ахиллес" в 429-ю бригаду беспилотных систем, делая ставку на массовое применение дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование продолжает расширять отдельные подразделения. Сегодня стало известно, что медийный 429-й полк беспилотных систем "Ахиллес" преобразован в 429-ю бригаду беспилотных систем", - сказал собеседник агентства.
Подразделение ранее входило в состав 92-й отдельной штурмовой бригады, но после реформ армии отделилось от нее и стало отдельным полком, напомнил он.
"Это уже не первый случай расширения полка беспилотных систем до бригады. Это связано с тем, что украинское командование делает ставку на массовое применение дронов", - сказал представитель силовых структур.
