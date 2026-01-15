https://ria.ru/20260115/vsu-2068096076.html
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на машину погибли два человека
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на машину погибли два человека - РИА Новости, 15.01.2026
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на машину погибли два человека
В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибли два сотрудника аптеки, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.01.2026
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на машину погибли два человека
В Запорожской области два сотрудника аптеки погибли при атаке дрона ВСУ