В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на машину погибли два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 15.01.2026 (обновлено: 17:25 15.01.2026)
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на машину погибли два человека
В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибли два сотрудника аптеки, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибли два сотрудника аптеки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Автомобиль сотрудников государственной аптеки, доставлявших жизненно важные лекарства в аптечный пункт в Пологах, подвергся атаке беспилотника. Погибли водитель и грузчик-экспедитор", — написал он в Telegram-канале.
Трагедия произошла в районе села Басань Пологовского муниципального округа. Власти окажут помощь семьям погибших.
Украинские боевики ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
