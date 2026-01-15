Силы ПВО за сутки сбили 265 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила 265 беспилотников самолетного типа, пять управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и один реактивный снаряд HIMARS, сообщило Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109 190 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 140 танков и других боевых бронированных машин, 1641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 596 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 877 единиц специальной военной автомобильной техники.